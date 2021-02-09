妥瑞症兒遭無品母子歧視「傻仔會傳染」　港媽心痛反駁望大眾理解

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-09 17:00

「好心傻嘅就唔好帶出街啦。」因着社會對妥瑞症認識不多，患者在日常生活中不時出現被人歧視的情況。有港媽在網上投稿，指早前帶患有妥瑞症的兒子外出期間，被一對母子歧視，對方更直斥「死傻仔」，又稱怕被傳染等不堪入耳的說話，令樓主兒子忍不住當街痛哭，她自己亦非常心痛，盼望大眾可以多理解這類小朋友。

有港媽在網上投稿，指早前帶患有妥瑞症的兒子外出期間，被一對母子歧視，對方更直斥「死傻仔」。（GettyImages）

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Facebook專頁「生仔要考牌系列」刊登該名港媽的投稿，她指現年8歲的兒子，於2年前確診妥瑞症，她早前帶兒子到銅鑼灣覆診，在街上看聖誕裝飾時，遇到另一對母子都在旁邊觀賞。其間兒子因病發不自主搖頭及抽搐，引起那位小朋友的關注▼▼▼

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該對母子說完就離開，遺下樓主的兒子當街痛哭，她亦同樣心痛，「太太，唔知你睇唔睇到，你隨口幾句說話，可以令人好崩潰」。港媽在文中指出，妥瑞症不會傳染，希望大家多些了解，「唔明或者唔了解無所謂，起碼見到呢類小朋友，唔好再傷害佢哋嘅心」，強調患者已經很辛苦，希望不要再有人用難聽的說話傷害他們。

不少網民看完樓主的分享，都留言直斥該名母親無品又無知，又讚揚樓主站出來盡力保護兒子，令人感動，希望小朋友能快快忘記那些說話。

【按圖更多網民咁樣講▼▼▼】

關於妥瑞症 妥瑞症是一種遺傳性神經疾病，患者會不隨意、重複及突然的肌肉抽動，如眨眼、搖頭晃腦、做手勢等，這些病徵是由於患者腦部的多巴胺過度活躍，以致其前額葉與基底核之間的神經迴路發生問題。大約30%至40%的病人長大後症狀會消失，但仍有30%病人症狀會持續到成人階段。

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