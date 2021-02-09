台女遇十級迷信老闆　Office玩乩童　最後原Po竟因呢個理由被炒魷

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-09 16:30

「神明」成為解僱理由你能接受嗎？近日一名台灣女網友透露，自己十分重視這份工作，沒想到卻無故收到僱佣中止的通知，結果後來輾轉得知「辭退原因」後，令她忍不住直呼「應該是我人生中目前遇到最荒謬的經歷了」。

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原PO在「Dcard」發文表示，之前任職的公司出現焚香行為讓她產生疑慮，因為沒看到任何排氣設備，但是香不斷燃燒，天花板也有被薰黑的痕跡，當初不到半小時的面試，全身被薫得像去了一趟媽祖遶境，不知情的會以為她剛進香回來。沒想到這只是一切荒謬的根源，原PO提到，正式到職後才知道老闆家裡有開宮廟，對於拜拜超級講究，員工來公司要點三柱香跟神明問好，而且是在沒有排氣裝置的情況下，「後來聽其他正職說，老闆之前有帶廟裡的乩身在辦公室起乩，公司大小事也會請神明指示」。

原PO指出，某天老闆在神桌前擲筊許久，後來沒多久她便收到解僱通報，由於事前沒有任何跡象，因此決定去詢問老闆，豈料得到的答案都很牽強，直到同事說「真正原因是因為神明說我不OK，然後乩身來公司看過也認為我不OK」，所以老闆才做出開除決定，無言理由讓她大翻白眼，同時無奈地說「榮登目前人生中最荒謬事件第一名」。

貼文一出，網友留言回應，「是真的神明還是神棍？老闆是不是加入邪教，哈哈夠荒謬」、「每次看到這種迷信到走火入魔，就覺得很無言，假神明之名在狐假虎威」、「神明在救妳，這種奇怪的地方還不快逃」、「換個角度想說不定神明覺得，下個職場更適合妳」。

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