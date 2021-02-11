日男影靚車配長腿女友　女友驚變恐怖幽靈　Fail相爆紅網民勁笑

撰文： 向樂高 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-12 18:19

夜景、漂亮女友、靚車，加起來絕對是不少男性「很想要吧」的夢幻場景，有日本網民近日於Twitter上載相片，表示自己掌握了天時、地利、人和，終於拍到1張靚車加女友，還有夜景配襯的一流照片，但因為1個失誤，結果發現女友變成幽靈，不禁令人嚇一跳。 男子把相片貼上網分享，雖然自爆是因為快門設定出錯而出現如此效果，但相片予人感覺是恐怖之餘相當搞笑，結果在網上爆紅，一眾網民紛紛湧入留言，其後更演變成「Fail相」分享大會！

相中的女友變成幽靈一樣，整個人都是半透明，令樓主大嚇一跳。（ika_chan14@Twitter圖片）

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該網民於Twitter上載相片，表示因為終於買到一直以來很想要的車，於是在晚上載着女友到山上看夜景，更決定拍下這幸福一刻。不過事後發現，相中的女友變成幽靈一樣，整個人都是半透明，令樓主大嚇一跳。

後來他檢查相機，發現原來是自己未有掌握好快門的速度，才會在極小的機率下，拍出半透明身影的靈異相片。而樓主之後又再上載之後成功拍到的相片，可見女友姣好的身姿、細長白嫩的雙腿配着靚車，羨煞不少網民。

這張「靈異照」隨即在twitter上瘋傳，網民紛紛表示「真的不是幽靈嗎？」、「太恐怖了」、「這是奇蹟照片」。後來一眾網民更爭相貼出自家極搞笑的「失手作」，演變成「Fail相」網上分享大會！

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（ika_chan14@Twitter）

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