考眼力│朝日新聞轉發二戰照片　網民踢爆是P圖　揭76年前原相秘密

《朝日新聞》旗下的「朝日新聞照片檔案室」早前轉載日本網民在twitter上所分享的二戰戰時生活照，並在下面加註，指在檔案室中找到的1張同樣是二戰時，因男性嚴重不足而觸發大量女性到工廠上班的照片。詎料照片曝光後不久，眼尖的日本網民發現照片多處有改圖痕跡，因此而揭發，原來原相片早在1944年儲存時就已經遭到修改！
驟眼看上去是相當密集的人流，但卻被眼尖的網民發現了是改圖塑造而成。（twitter@asahi_photoarc）
「朝日新聞照片檔案室」最近因1張日本二戰時期的照片中引發改圖巨大爭議，事緣檔案室在twitter分享該照片，並標註了「本公司也留下了1944年，因為當時男性被逼上戰場而導致勞動力不足，為了增加產量而到工場工作的『女子挺身隊』的照片」。
昭和20年（1945年）頃、既に敗戦が迫っている時期の出勤風景の再掲です。— 戦前～戦後のレトロ写真 (@oldpicture1900) December 18, 2020
（1）空襲に備えて鉄兜を持参する人々。実際は鉄が不足していたので防空頭巾を使う人が多かったようです。
（2）名古屋の広小路通。空襲の翌朝の出勤風景です。 pic.twitter.com/yas80CDB26
詎料推文一出，不少眼尖的網民發現所謂1944年照片原來是經過合成的！只見照片中有大量上班女性，但很多組面孔是驚人地相似！《朝日新聞》在事發後迅速發表聲明並撤回上方的留言，聲明指由於照片攝於戰時，拍攝者及拍攝過程亦不明，但從照片構成中很明顯能察覺到是合成作品，《朝日新聞》為在沒有確認好的情況下分享照片而道歉，並指這張照片不應用以表達當時的情況。
其後有網民翻查相關紀錄，驚覺原來照片出自1944年10月25日發行的《朝日照片集》通卷1090號，意味着該照片早在76年前就已經是修改成現有版本。網民對此感到相當驚訝，紛紛表示「這是捏造歷史吧」、「那時人類就已經有捏造照片的癖好嗎」
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