考眼力│朝日新聞轉發二戰照片　網民踢爆是P圖　揭76年前原相秘密

《朝日新聞》旗下的「朝日新聞照片檔案室」早前轉載日本網民在twitter上所分享的二戰戰時生活照，並在下面加註，指在檔案室中找到的1張同樣是二戰時，因男性嚴重不足而觸發大量女性到工廠上班的照片。詎料照片曝光後不久，眼尖的日本網民發現照片多處有改圖痕跡，因此而揭發，原來原相片早在1944年儲存時就已經遭到修改！

驟眼看上去是相當密集的人流，但卻被眼尖的網民發現了是改圖塑造而成。（twitter@asahi_photoarc）

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「朝日新聞照片檔案室」最近因1張日本二戰時期的照片中引發改圖巨大爭議，事緣檔案室在twitter分享該照片，並標註了「本公司也留下了1944年，因為當時男性被逼上戰場而導致勞動力不足，為了增加產量而到工場工作的『女子挺身隊』的照片」。

詎料推文一出，不少眼尖的網民發現所謂1944年照片原來是經過合成的！只見照片中有大量上班女性，但很多組面孔是驚人地相似！《朝日新聞》在事發後迅速發表聲明並撤回上方的留言，聲明指由於照片攝於戰時，拍攝者及拍攝過程亦不明，但從照片構成中很明顯能察覺到是合成作品，《朝日新聞》為在沒有確認好的情況下分享照片而道歉，並指這張照片不應用以表達當時的情況。

其後有網民翻查相關紀錄，驚覺原來照片出自1944年10月25日發行的《朝日照片集》通卷1090號，意味着該照片早在76年前就已經是修改成現有版本。網民對此感到相當驚訝，紛紛表示「這是捏造歷史吧」、「那時人類就已經有捏造照片的癖好嗎」

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