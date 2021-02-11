台灣居酒屋推士多啤梨菜　「草莓臭豆腐」震驚網民：黑暗料理?

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-11 08:00

【草莓 / 士多啤梨 / 芫荽】不同食材間的碰撞創造出新味道，是煮食一大樂趣，但有些組合實在太奇怪了！日前有台灣網民分享，適逢當地士多啤梨產季，在桃園有居酒居推出一些驚人「草莓料理」，包括「草莓臭豆腐」、「草莓麵線」等，看得網民嘖嘖稱奇。許多人看完後「昏倒」，稱不懂欣賞像在玩食物，反問「這是黑暗料理特輯嗎？」。

台網民發現居酒屋推出「草莓臭豆腐」。（fb群組「蚵仔麵線神教」圖片）

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草莓配蛋糕、雪糕都非常美味，每年11月到4月都是台灣草莓盛產季節，但亦同時引出一些「獨特」組合。樓主在facebook群組「蚵仔麵線神教」分享，日前到桃園中壢的居酒屋發現4款新派的草莓料理包括「草莓麵線、草莓臭豆腐、草莓雞扒和草莓披薩」等，來了個「驚喜」四連擊。

從照片所見，草莓麵線就是一碗普通麵線上放了多顆還草莓，還放滿芫荽、草莓臭豆腐是在每個臭豆腐上鋪草莓及淋上煉奶、草莓披薩除了有一粒粒的草莓外還將草莓切成細粒鋪上、草莓雞扒就是在炸雞扒上放上草莓和芝士。

網民點睇：

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這樣用草莓做菜非常罕見，唯眾多網民似乎不太受落，大呼「想吐」，又指草莓不是便宜貨，「玩食物也不是這樣的創意」。不過留言者終未吃過，有留言指應該要去吃一次才下評價，「我會去吃看看，吃過才有感想」。

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同場加映暗黑料理圖鑑！

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