錦鯉缺氧全部死晒　大馬女免浪費魚屍煲湯　還稱「國王傳統食譜」

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-01-23 19:01

【錦鯉／暗黑料理／國王食譜】背脊向天就是美食？馬來西亞1名女子日前在分享「美食」，竟然是將逾20條錦鯉煮成魚湯，還形容是「國王的傳統食譜」。有網民質疑為何吃自己的寵物，女子解釋因為家中女傭忘記關水喉，水中氧氣含量過低令錦鯉集體死亡，因錦鯉身價太貴，她不捨得丟，免浪費才把魚煲湯吃掉。

馬來西亞女子指家中逾20條錦鯉因缺氧集體死亡，她因不想浪費而把魚屍拿來煲湯。（「Amanda Omeychua」fb圖片）

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馬來西亞八打靈再也市（Petaling Jaya）女子Amanda Omeychua日前在當地分享菜式的facebook群組「MASAK APA TAK JADI HARI NI OFFICIAL」分享煮錦鯉，在網上引起轟動。她先拍攝地板上逾20條錦鯉屍體，又用桶子把魚屍裝起，測量錦鯉體長，還拍下錦鯉被切成角塊的照片，最後全部錦鯉被放入大鍋內，準備用來煲魚湯，還在標題寫上「國王的傳統食譜」，形容味道像銀鯰魚（ikan patin）。

Omeychua表示家中女傭忘了關閉魚缸的水龍頭，導致池塘被裝滿，水中氧氣含量過低，令所有錦鯉都窒息而死。許多網民大感好奇，帖文上載數天引來逾4000人留言，有些網民看到後被嚇呆，但有部分人表示曾吃錦鯉，又指錦鯉湯是「貴族菜」，馬來西亞部分餐廳亦有賣錦鯉菜式，稱錦鯉是鯉魚的近親，而錦鯉同樣可以食用。

不過，有網民質疑女子為何會吃自己的寵物，「我不會吃自己的寵物」、「我會埋葬牠們」。事主後來留言，向看到照片後感不適的網民道歉，她解釋是因為死掉的錦鯉太貴，不捨得就這樣丟了，才會把牠們吃掉。

香港電影曾惡搞稱賣「錦鯉魚蛋」：

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馬來西亞過去亦曾有人吃觀賞魚，當地傳媒報道，2017年時1名28歲男子將1條羅漢魚拿來做炸魚，還展示了煮食過程，更大讚非常美味。許多網民質疑他為何吃觀賞魚，他反問為什麼不能吃，更稱「魚是食物」，又指鮮艷的魚身不代表不同觸碰，受訪時更稱不覺得食魚有什麼奇怪，他吃完後身體也沒有任何不適。

過去亦有台灣網民分享媽媽說要煮海魚，但看鍋子內的魚擺明是錦鯉，已有人指錦鯉有很多魚骨而且肉質普通。當時台媒特意訪問食肆，餐廳負責人稱只有鯉魚會拿來食用，實在沒看有人會拿錦鯉做料理。

錦鯉是名貴觀賞魚，日本將牠們培育出各種獨特顏色及圖案並繁殖，被不少人當寵物飼養，許多亞洲國家視其為吉祥、好意頭的象徵，一般不會拿來食用。2019年時，《日經中文網》報道1名中國人在日本拍賣會上，以2億300萬（按現時匯率約港幣1510萬港元）歷史最高價投得1條白底紅紋錦鯉。

（綜合）

有高登仔聲稱把牛扒煎過熟，猶如白烚瘦肉一樣。（高登討論區圖片）

樓主後來又上載另一張相片，聲稱煎了第二塊牛扒想帶回公司作午餐。（高登討論區圖片）

網民忍不住分享自己的作品，表示樓主的貼圖刷新了他對煎牛扒的認知。（高登討論區圖片）

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