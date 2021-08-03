日綜藝揭盡職場秘密：便利店員常被「封印」　醫院AV情節原來係真

之前微博上有個話題，#不考慮工資的話最想做什麼職業#，話題下面比較火熱的職業：包租婆、星巴克氛圍組、家裏蹲……什麼睡姿啊就做這樣的好夢，起碼得墊了三個枕頭吧！



網上那麼多大夢想家，主要還是這屆打工人太難了。996、007，身體超差還有各種辛酸，大家或多或少都對自己的職業有吐槽。日綜採訪了那些平時無法說出口的打工人們，來訴說自己在工作中遇到想要吐槽的事情……（點圖繼續閱讀）▼▼▼

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大家對自己的職業，以及平時工作的時候碰到的客人有什麼吐槽嗎？如果不考慮工資的話，你想做什麼職業？

要報姐來說的話，我遇到了所有自媒體工作者都會遇到的困擾，就是喜歡唱反調的人太多啦！

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