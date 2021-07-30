日本文化｜禮貌守規矩？日本人喺呢3個情況會露出嚇你一跳真面目

你對日本人的印象是什麼呢？「彬彬有禮」、「中規中矩」、「細節藏在魔鬼裡」這些字詞用來形容日本民族一點都不意外。但在日本生活一段時間後，會發現人前人後日本人的反差狀態，不禁懷疑自己的眼睛：這真的是我知道的日本人嗎？又有哪些日本人間觀察的人格分裂時刻呢？一一盤點給大家知道吧！



日本禮讓文化VS.馬路人車速度競賽

日本人重視長幼倫理秩序，凡事講求先來後到的規則，看看排隊文化就能知道日本民族擁有禮讓的美德。但是！那套禮讓的優質特點，在如虎口的馬路上可是完全行不通！怎麼說呢？日本人除了前述人格特質外，還有一項也是絕對謹守那就是：不能遲到！

在早上通勤的尖峰時段，一但綠燈通行，每輛車猶如噴射出的火箭般，踩緊油門全力加速的衝出路口，所謂禮讓的優質品德在那瞬間暫時消失，所以在日本過馬路的行人們，只要是一個放慢速度，可能就會被撞得歪七扭八，更嚴重的是，只要進出月台、進出收費閘門速度有一點放慢，很容易會被後方的上班族不耐煩的怒罵，頓時禮貌的日本人的形象就這樣灰飛湮滅。

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日本人真心相待的客氣VS.有話不實說的客套文化

會讀空氣的日本民族，在與他人交流時優先考慮對方的感受是日本人的相處之道。但是！若有跟日本人相處過就知道，常常整個話題氛圍都十分良好，語末總是會加句：「太好了！我們可以約下次一起去喔！」熱情直接的我們當然喜出望外，開始期待所謂「下次約」的到來。只是等到確認後續時，日本人總會以各種理由婉拒邀約。

說好的下次約呢？！吃過幾次虧後，才知道這只是日本人的客套話啦！別當真，跟客套話認真的話就輸了。

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舒服的距離感VS.往死裡擠的電車戰爭

適當的保持距離卻又能讓你感到被真誠對待是日本人的體貼之處。但是！見識到滿員電車後，看到完全零距離的人貼人景象，就會再度驚呼日本人真的人格分裂啦！

側身擠、背向車廂往後擠、勇往直前衝刺擠、手握上方車廂門借力使力擠，各種為了搭上電車出奇招的日本上班族完全讓人大開眼界，說好的完美距離感呢？

結語

曾到日本生活或是旅遊的你，還有觀察到哪些有趣的日本民族人格分裂的時刻呢？稍微回想一下日本人的真實性格，其實也是蠻可愛的呢！

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