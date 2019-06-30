日本少女返工太攰受「幻覺」啟發　黐鬚扮50歲大叔成陶藝車職人

出生於1986年的日本女生岡步，現在生活在日本愛知縣常滑鎮，她每天都穿男裝、黏假鬍鬚，把自己打扮成一個50歲大叔，在工作室做一種可愛爆棚的「陶藝人形小車」。她的作品在日本國內外大受歡迎，更會有中國土豪指着她的展櫃說：「這一排我都要了！」六七十件作品常常被人掃清光。 但他們都不是真心喜歡我的作品，也不明白背後的意義，這讓我很傷心。岡步這樣說。

岡步的作品原型都是身邊曾經照顧她、幫過她的人，她都將之做成小車或小雕塑，遞到大家手上的時候，就猶如她寄出的一封封感謝信。

自述：岡步 編輯：譚伊白／一条

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職人岡步

我叫岡步，從小在陶藝世家長大，爸爸媽媽擁有一家陶器店。但做手藝人挺辛苦的，我小時候真的覺得很受不了那種沒有錢的日子，還想着自己絕對不要再做這樣的工作。

但這種影響是潛移默化的，高中畢業後我進入了陶藝研究所，逐漸也開始了手藝人的生活。我在日本愛知縣常滑鎮長大，這是一個很有昭和時代風格的小鎮，又被稱為是古老的陶瓷鎮，被認定為日本遺產的「常滑燒」已經有千年歷史了。

可想而知，鎮上的燒瓷人多不勝數，好長一段時間我都在為自己的風格發愁，如何才能做出與眾不同的陶器作品？我也一直覺得自己是個沒用的人，沒有自信，找不到人生目標。

直到2008年，我一直在郵局打工，因為白天上課晚上打工，一天下來已經疲憊不堪了，視線模模糊糊的。有一天，走出郵局大門，我竟然把一排排停在郵局門口的汽車和摩托車，都看成了是盡職盡責等着明天來工作的人，想也沒想就對着它們說了聲：「您今天辛苦了！」後來反應過來時自己也嚇了一跳。我想把這種辛勤工作的狀態和驚訝的心情表現在作品上，於是從那個時候開始我就以人物為原型開始創作，並且為他們裝上輪胎。

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我的第一件作品就是這個奇怪的人。當時我還沒有找到最適合安裝輪胎的動作，他屁股翹着，安上輪胎一試果然不行。慢慢調試之後我才有了一個統一的形態：屁股下沉，上身立起來，這樣的姿態才是最好看的。有時候還可以有一隻翹起來的腳，更有趣一些。

我的車，先用粘土把形狀做好，然後塗上顏色，燒制一次，素燒。（正式燒制前作為準備的不掛釉地燒）然後，再進行一次細緻的加工，抹上藥之後再進行燒制，再拼裝組合起來。之所以特意使用陶藝這個表達方式，是因為粘土和釉藥可以再現各種各樣的素材，我覺得土在被高溫燃燒同時，也被注入了生命。

在製作過程中的難點主要是，手上動作稍微有一點偏差，管子就會沒辦法打通，所以要在它乾燥的過程中，趁着還比較柔軟的時候很小心地往上抬。不然的話，人偶的手臂就會彎得很厲害，比例就失調了。

在製作過程中的難點主要是，手上動作稍微有一點偏差，管子就會沒辦法打通（一条提供）

我經常會因為這種非常單純的理由來選擇創作原型。我喜歡將周圍的人作為素材。比如說點心店的大叔，他是一個特別直爽有趣的人，他們家店裡的點心也特別好吃，我就以他為原型做了人偶。

生活中遇到的瑣事，都一一成為岡步的創作靈感▼

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還有西餐廚師、日料廚師、護士、醫生、工地工人、工地監工、消防員等等，至今為止已經至少做了幾千個了。比起從他們身上尋找靈感，不如說是我看到了他們每個人努力生活的樣子，而給自己帶來了動力。簡單來說就是一種尊敬吧，我為他們做的作品就是我寫給他們的情書或者感謝信。

我覺得，無論是食物、家用電器、日用品，在我這裡都可以變成全力向前沖的「車車人」。說到底，我最喜歡自己的作品能給人帶來歡樂，這才是最重要的。我的每件作品都有臉，都有表情有情緒。

當人們看到它的時候，會有種莫名其妙的感染力，我相信這種感覺是互相的，看着我作品的人，不自覺地臉上也會露出笑容。看着他們撲哧一笑，我也獲得很大的動力，現在全身心都放在我的陶藝創作上面。

一步一腳印

我從2008年開始做車車人，慢慢地也有了很多不裝輪胎的作品。去年我去北京參加了一個展覽，大街上看到什麼好吃的我就想做出來，所以就有了《糖葫蘆》和《老北京優酪乳》。還有些小型的像是咖啡豆、餅乾、士多啤梨等等。雨傘系列也是因為日本的梅雨季節，當地雨下個不停，我就想着如果能有這些鮮豔亮麗的傘，大家的心情肯定會好一些。

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一說到陶器器物，首先想到的肯定都是安藤雅信、小野哲平、猿山修等大師的作品，而我的作品經常會被認為是在「瞎胡鬧」。最近，欣賞我作品的人開始多了起來，特別多了很多中國客人，他們常常是一來就說：「這一筐咖啡豆我全要了！」我既驚訝又覺得有點費解。因為我不知道他們是不是真的喜歡我的作品，或者只是為了拿回去賣個好價錢。

有一次我問一個女孩子：「你買我的作品是為了什麼呢？」她說：「擺在玄關顯得有品位呀！」不瞞你們說，我覺得很無奈：「原來不是真的喜歡我的東西啊！」當時眼淚都快流下來了。

剛開始做這些作品的時候真的很慘很窮，什麼錢都付不出來，家裡還被強制性停過電，冰箱裡都因為停電變得濕漉漉的。沒辦法，我就只能去烤串店打工，做些日結的工作。不知不覺輪胎小人越做越多之後，我覺得自己像開了一家汽車店，所以給公司取名叫岡MOTORS無限公司。

我們公司的Slogan是「對今天的生活，毫無用處」，這個本來是日本的公司有一個叫做「為今天的生活，添磚加瓦」的很有名的宣傳語，我就借用了這個做了一個模仿。

我們公司的Slogan是「對今天的生活，毫無用處」，這個本來是日本的公司有一個叫做「為今天的生活，添磚加瓦」的很有名的宣傳語，我就借用了這個做了一個模仿（一条提供）

雖然最初也有自卑過，覺得自己對社會一點用也沒有，做的東西也是些沒用的，沒人喜歡的東西。但10年過去了，現在我感覺自己已經完全可以挺起胸膛說，雖然沒有什麼用，但沒有用的東西也有存在必要啊。至少每個我的作品上都承載了我的願想，希望它們能給人送去快樂，指不定它正在誰的生活中發光發熱呢。

我覺得自己的心態像是個50歲的大叔，所以就給自己設計了這麼一個形象，每天貼着鬍子，穿工裝戴帽子。現在的我，並不需要擁有很多東西，或者賺很多的錢。對我來說能做自己喜歡的事情的話，我就可以堅持下去。

我的名字裡有個「步」字，這個字大概就是指即使可能前行得很慢，但不會停止的意思，它和我的小車車形象也很符合，一步一個腳印，會一直走下去的。而且，當我帶着幾輛車一起出門的時候，確實有一種：「你們給我衝啊！」的興奮。

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