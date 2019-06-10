日本人通勤時間長　花3小時上班都無怨言　網民分析兩大關鍵原因

從學生時期開始，就有許多人已經體驗到在公車上、火車上度過那漫長無聊的通勤時光。所以大多數人抉擇學校或工作時，通勤時間會是放在前三名參考的依據。但你能想像一天需要花上三小時通勤嗎？近期有鄉民於PTT詢問：為甚麼日本人對通勤時間容忍度這麼高？引起眾多網友們熱議。

有鄉民於PTT詢問：為甚麼日本人對通勤時間容忍度這麼高？引起眾多網友們熱議。（PTT截圖）

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「很多日本公司會出通勤費」、「通勤公司出車錢，上車補眠」、「因為如果想省時間，你就要不吃不喝十年」、「勤奮高智商的民族啊。我以前在長野線搭新幹線到東京，早上5點多去車站已經一堆學生、老人、上班族在排隊，當下覺得超不可思議」

也有網友一語道破，日本城市規劃實施住商分離，因此住宅區與都市有些距離，所以從家中到公司的來回通勤時間都可達到2～3小時。也就是說，當大家的通勤時間都是這麼長的狀況下，當地人皆會覺得非常合理。相較之下，台灣因為地小，加上住宅區與商業區混雜在一起，大家在外找工作都會選擇租在公司附近，或者找離家近的工作，通勤時間單趟1小時以上都已經算平均值以上了，自然無法理解日本人為甚麼可以花這麼多時間在通勤上。

「當大家都差不多時，你就會有這樣沒甚麼的錯覺」、「大家都這樣，你不這樣就是異類」「因為永遠有人通勤時間比你長」、「因為城市規模大家住商分離」、「居住品質的堅持啊！一些日本人對住有一定的要求，而且日本住宅區就真的只有住人，環境超好，不像台灣烏煙瘴氣的。」

有指日本人通勤時間長達3小時。圖為示意圖。（Getty Images／視覺中國）

少部分網友也提到，在美國矽谷上班的人更慘！根據調查，在矽谷的人們平均三到四小時通勤！原因是因為矽谷核心工作區的房價相當可怕，在距離120公里以外的地方能找到湖光山色的豪宅，但同樣價格在矽谷工中心只能買到老舊的低階老房。在網路上甚至已經將通勤的矽谷人稱為「極限通勤族」。

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