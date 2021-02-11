父母早逝大哥孭起頭家　細佬大花筒炒股輸錢　港男：覺得佢係包袱

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-11 18:00

香港生活逼人，不少人為了支撐家庭只能默默承受壓力。有連登網民發文指，父母逝世後無奈成為一家之主，僅靠不足2萬月薪金負責家中所有開支。然而弟弟卻「唔生性」，投身社會工作後不願幫忙「畀家用」，也沒有好好打算生活，甚至跟朋友炒賣美股虧蝕萬多元。樓主直言，家中開支對他負擔極重，影響他與女友結婚的打算，而弟弟「話極唔聽」，令他有感對方是自己的包袱，直言「我真係唔識點做阿哥，唔知仲可以點睇住佢」，只好詢問網民意見。

有連登網民大呻弟弟教而不善，廿多歲仍不願為家庭付出，直言不懂如何勸戒對方。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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網民「返夜好精神」於連登討論區發文訴苦，指父母在他22歲時離世，臨終前他答應父母會照顧比他年輕3年的弟弟。幾年過去，樓主一直背起一家之主的責任，即使自己只是「打份萬零蚊兩萬都無嘅工」，仍負擔起家中所有開支。至於弟弟中學畢業後就沒再升學，「出嚟炒吓散幾年，到而家啱啱跟人做咗保險」。

雖然弟弟已投身社會工作，樓主卻大數他3宗罪，慨嘆他大花筒亂花錢、做事沒想清楚後果，亦沒有打算為家庭付出。他直言正計劃與女友成家立室，認為弟弟成為自己的包袱，甚至想過不理會對方，「有時真係好想走咗去，然後同阿媽講『對唔住，我唔識點睇住你個仔』」。

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樓主指，過往也想過不同方法，即使要求繳付家用也是象徵式數百元，只希望弟弟願意為家庭付出，然而「每次講完都係維持三幾日。過多一排態度照舊」。他有感自己沒有資格教訓弟弟，曾想過放任不管，但卻因為對父母的承諾而作罷，「父母走咗，得我作為佢最親嘅人，又唔係大佢好多，成日都覺得自己無咩資格去教佢點做人」，只好向網民求教勸戒弟弟的方法。

不少網民建議樓主應與弟弟心平氣和傾談，也有人覺得如弟弟一直無改善，則要狠心讓他成長。（《EXIT：極限逃生》劇照）

不少網民認為，樓主不應被血緣關係成為強逼自己承受壓力的理由，建議兩兄弟坦承商量，「放手俾佢獨立啦，都牛高馬大唔係細路仔，你係要睇住，但唔係湊住佢，你都有自己生活要過」、「你媽都唔會想你細佬拖你後腳」、「佢都係成年人，有責任為自己未來打算，你不如搵日同佢心平氣和坐低傾，正常識諗會做好安排，否則佢仍然故我的話，你都仁至義盡」。

有網民則建議，樓主不應再供應弟弟生活所需，以最直接的方法逼他獨立，「你係需要狠心啲嘅，最起碼唔好畀佢搵到著數可以唔使努力，講真你太錫佢，所以搞到佢咁，當佢發現無錢點都會醒」、「樓主真係好乖好有義氣，俾着係我，佢唔聽我講嘢，個格仲咁衰，我一定走咗去」、「如果真係想教好佢，就要決絕啲，如果唔係佢一直係溫室入面」。

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