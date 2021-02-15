網民眼中20個奇怪英文名　叫Smile、Pure好尷尬　CDEF可以點讀？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-15 11:00

改英文名是一門學問，更可以反映性格，不過有些人在職場上介紹自己的名字時，卻令人一臉尷尬。有網民近日在討論區圍爐分享，指自己認識的人中不乏奇怪英文名，包括「Smile」、「Sorry」等等，還有些完全不懂如何讀出來的名字。本文盤點網民眼中20個令人不知所措的英文名，你又認識幾多個？

有些人在職場上介紹自己的英文名字時，令人一臉尷尬。（《自體發光辦公室》劇照）

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有連登仔在討論區發帖，稱認識有人叫「Will」和「Ester」，覺得名字很奇怪，又認為大部份使用怪名的人，脾氣都不太好。不過有網民指樓主見識少，上述都是常見名字，又紛紛留言分享真正「騎呢」英文名。

網民眼中20個奇怪英文名▼▼▼

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對藝人來說，改英文名更要花盡心思，好聽得來讓人印象深刻並不容易，娛樂圈中就有大量「撞名」事件，Tony、Michael、Alex等堪稱「最強公廁名」，而有些男明星更是經常被人叫錯▼▼▼

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