農曆新年｜服侍夫家親戚忙到冇停手　娘家也回不了老公只叫多忍耐

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-02-12 12:00

四十多歲的陳小姐一想到過年期間，必須服侍夫家所有到訪親友，從除夕至連初四都是如此，連年初二也無法回娘家，陪伴母親，她就陷入焦慮憂鬱，至於「媽寶」先生根本是豬隊友，幫不上忙，只要她多忍耐點，最後只能尋求精神科醫師協助。

台灣精神科醫師楊聰財說，雖然國內以小家庭型態居多，許多媳婦並未與公婆同住，但過年幾天的相處，就可能讓人如坐針氈，在婆家度日如年，就有不少護理師自願春節期間留守，寧願照顧病人，也不願跟公婆、妯娌相處。

春節期間媳婦壓力大，隱忍易導致憂鬱傾向

至於與公婆住在一起的媳婦，過年時的壓力可能更大，以陳小姐為例，結婚11年來，過年期間一刻不得閒，除夕前一兩天忙著準備年夜飯，初二小姑一家人回娘家，婆婆要她留在家裡，幫忙煮菜。

至於初三、初四，親友們上門拜年，全家人也不能外出，就這樣嫁到夫家的11年之間，農曆春節忙得跟陀螺一樣，任人使喚。最令她無法接受的是，父親過世的那年，竟也如此，初二無法回娘家，陪媽媽說說話。

楊聰財說，春節期間家人互動頻繁，容易起爭執，如果一方過於強勢、又愛碎念，就容易出現口角，如果媳婦等晚輩不願頂撞老人家，壓力沈重，最後可能出現憂鬱傾向。

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愛比較的親友也是一大壓力來源

此外，如有遇上愛比較的親友，過年假期可就開心不起來，雖說禮輕、情意重，但如果紅包、伴手禮不如其他親人，長輩就可能另眼看待，甚至冷言冷語。

例如，姐姐回娘家時，帶著洋酒、鮑魚及名貴進口水果禮盒，自己經濟狀況不好，只有蛋卷餅乾。或是大叔的兒子考上台大，但自家小孩卻只念高職，比什麼都輸。

楊聰財說，過年之前，憂鬱患者明顯增加，除了溫差變大等氣候影響，家族親友相聚，也是重大壓力來源，一想到要回婆家或娘家，心情就變差，情緒低落。

無法出國加深過年症候群症狀

受到疫情影響，許多人無法出國，楊聰財預估，今年過年症候群可能要比往年更為嚴重，家人容易爭執，可能為了瑣事，如看電視時，由誰掌握遙控器，也會吵不停。

楊聰財建議，過年期間，難得與家人相處，應該多多互相尊重，尋求共識，如果真的無法好好相處，起碼避免爭執，各做各的事情，各自看手機追劇或打電玩，也比吵到臉紅脖子粗的好。

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【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：媳婦從除夕忙到初四回不了娘家，媽寶豬隊友只要她「多忍耐」！年前憂鬱症患者激增，老公幫不上忙只好求助精神科】