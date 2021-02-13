農曆新年｜爺嫲成日畀糖果仔女食？　用一招應對連長輩都覺開心！

撰文： 媽媽寶寶 最後更新日期： 2021-02-13 12:00

在這個工時像嘮叼一樣長的年代，當個職業婦女有千百種無奈，其中一個無奈就是，為了安全，或許也是為了省錢，你必須將你的孩子交給你的父母或公婆帶。

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你一定遇過以下幾種狀況：長輩喜歡給孩子來路不明的零食或是糖果吃，或是大家都忙得要「屎」了，長輩不忘提醒你要生第2個。你如果在千百種情況下，孩子給長輩帶，當遇到了長輩和你教養觀有衝突時，該如何從心理脈絡逐步拆彈？讓大家相處時心理都舒坦？

凡事，先問自己一句話

「把孩子交給長輩帶，原因是什麼？目的？」台灣心理師葉北辰表示，是因為你沒有時間，是因為長輩幫你帶小孩讓你省下了大筆的保姆費用，是因為長輩帶你比較安心⋯⋯不管你的目的是什麼，理解後你會發現自己怒氣衝衝的情緒開始平靜下來，而且你必需學習甘願在這個選擇裡。接下來就是另一步：去長輩的需求是什麼？

了解對方需求和想法，就是梳理心理脈絡的第一步，進而就會開始進入較平穩的溝通狀態。孩子吃太多甜食確實會產生健康問題，但很多大人會把甜食當成鼓勵或安慰孩子的獎品，不僅僅是你的公婆或你的爸媽。但說真的，甜食不分老少，任何人都很難讓人拒絕，重點是身為成人的我們會因為許多原因去控制，但小孩對控制是完全沒有概念的，照顧他們的大人有時候為了讓孩子聽話或是種種原因讓孩子吃甜食，要孩子對甜食懂得節制，確實首要就是要說服照顧他們的大人們，和你站在同一陣線。

「觀念」要讓長輩自己由心而生．而非從你口出

「你要讓長輩知道小朋友吃過多糖可能會Sugar High，但這件事不能從你的嘴吧裡說出來，你要讓長輩認為，這是他自己想到的，而非你告訴他的！」葉北辰說，面對這個狀況，人的心理就是要讓他產生主動性，認為這個概念是「他想出來的」而非「你想出來的」他才會幫你去執行這個概念，反而如果你一開始就告訴他「你不要給小孩吃那麼多糖！」會讓照顧的人心生不爽，那種「我已經犧牲我自己很多時間幫你照顧小孩了，你還在那邊機機歪歪！」又或是「幫你省那麼多保姆費你還要來當督察！」諸如此類的情緒就會跑出來了！葉北辰認為，這種心理戰術，就是「不是劃一個三角形給他們，而是給他們三個點，讓他們自己把點連起來！」

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多運用科技．醫師一篇文章抵過千言萬語

這三個點如何給？他表示，你可以利用Line或其它社群媒體，傳一些網路上針對孩童吃過多甜食的新聞或專家意見給長輩參考。把所有吃糖會對小孩不利的狀況都告訴長輩，「讓他們覺得這個概念是他們想出來的，但事實上從頭到尾都是你設計的。」

另外就是有些長輩不怕辛苦不怕累，幫你帶一個孩子不夠拚命幫高調，「你們只生一個啊！再生一個才有伴啊！」有時候這樣的話剛開始聽可以笑笑就帶過，但久了難免心裡會不舒服，葉北辰指出，但如果真覺得自己過不去的話，「你可以強調我知道了，你覺得2個小孩比較有伴」或「我知道你很喜歡小孩。」因為講出這些話的長輩不見得真的想看你生第二個，他們只是想表達他們對陪伴、對孩子的喜愛和重視。

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人們可以永遠對我們有期待，我們總是會希望別人不要有這些根本不在你預期內的期待，你會不爽，但我們卻永遠無法期待對方不會講出這個話，而這也沒辦法決定誰對誰錯，或告訴對方你應該這樣講或不這樣講；我們唯一能做的，就是—不接受這個期待！並做出你已了解他話語背後意義的反應，或可緩解你們雙方不對等的心理狀態。

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【婆媳讚不戰】過年看到公婆爺奶猛餵孩子吃糖時，血壓飆高前先看這篇！】