愛莉莎莎現「聲」再回應「膽石事件」：幾分幾秒覺得我Google的？

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-15 16:30

YouTuber愛莉莎莎因分享坊間療法「肝膽排石法」惹議，遭台大兒科醫師「蒼藍鴿」打臉誤導觀眾後，12日再出新影片企圖翻案，卻又掀起另一波罵聲。而她繼13日深夜道歉表示將會接受所有人建議後，14日凌晨也被發現出現於最夯社群平台「Clubhouse」，直接與許多醫師交流，更提議將邀請願意溝通醫生合作拍片，還有網友分享愛莉莎莎的提問：「請問影片幾分幾秒讓你們覺得我是google找的？」

多名醫生14日於Clubhouse群組討論以愛莉莎莎與蒼藍鴿為主的「自然療法與現代醫學」爭議，而凌晨時分主角本人愛莉莎莎也入場參與，聆聽大家意見。根據群組的網友分享，愛莉莎莎首先以「聽說這裡比較和善所以我來看看」，也表示「這種爭議性題材好像以後不要拍比較好」。期間醫師姜冠宇提到由於愛莉莎莎並非醫療專業出身，找資料可能會有困難，並舉例許多阿公阿嬤自己上網Google可能也會有問題。而愛莉莎莎則反問網友，「請問影片幾分幾秒讓你們覺得我是google找的？」

愛莉莎莎在聊天室提出，想請態度好、願意討論的醫生聊聊，糾正她的錯誤，被網友形容態度似乎軟化。但愛莉莎莎後來也對於有許多醫生都願意上節目幫忙表達感激，並回應經紀公司會協助篩選出在場的3至4名醫生，另製影片討論。並喊話希望能有肝膽腸胃科的醫生，「不然又會被嘴。」

而PTT（論壇）當晚就有人即時問卦，不少網友依舊不買單，認為愛莉莎莎在討拍：

下載「香港01」App，即睇城中熱話

PTT上也有人提及，愛莉莎莎下線之後，曾是護理師出身的YouTuber「千千進食中」也加入聊天，她建議若要找醫生參與，事前須給詳細訪綱，影片最終版也要在上片前讓醫生看過。她也分享自身經驗，提及自己有護理師背景，所以更不願意隨意提醫學相關的資訊，也指出醫護人員與網紅合作的難處，畢竟醫師不能隨便背書，被網友大讚有料，但最該聽的人卻不在了。

事後，醫師姜冠宇也在個人臉書發文，針對「民眾到底如何知道也不知道自己Google查得對不對」，他感歎一般民眾身邊通常並無可詢問的醫療專業人員、可信賴的諮詢窗口，因此仍是未來可以挑戰的衛生課題。而他最後也認為Clubhouse比傳統文字社群的力量更強大，「或許我們在雙方社群公關危機的當下，可以減少負面的評論與爭執，甚至可以協助雙方各退一步海闊天空，這才能提升事件的價值，檢視我們真正缺乏的要素，去解決我們真實需要解決問題。」

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