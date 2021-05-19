綠置居2021│啟鑽苑周五派表　銷售時間表一文看清　6萬首期可上車

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-05-19 17:27

【綠置居2021／鑽石山啟鑽苑／房委會／綠表置居計劃／申請資格／價錢／圖則平面圖】「綠置居2020／21」的超級筍盤黃大仙鑽石山項目「啟鑽苑」將於5月21日開始派發申請表，5月28日起接受申請，申請期約２星期。 今次推售的鑽石山啟鑽苑涉及2,112伙，房委會早前通過以市價五折出售，售價介乎118萬元至385萬元，即最低只需要約6萬元首期便可上車。啟鑽苑位於前大磡村地皮，鄰近港鐵鑽石山站，交通便利成為最大賣點。是次申請者除了有機會認購啟鑽苑單位外，房委會同時推售800伙「租置計劃」回收單位，以巿價15%至18%發售，單位售價由14萬元至126萬元，成為不少綠表客心水之選。

先看綠置居2021鑽石山選址、預計售價及各樓宇命名▼▼▼

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「啟鑽苑」共有５幢樓宇，其中啟宏閣（第1座）及啟雋閣（第2座）仍屬出租公屋，而綠置居項目分別是「啟池閣（第3座）」、「啟濤閣（第4座）」及「啟湖閣（第5座）」，可提供2112個單位，單位實用面積由約17.1平方米（約184呎）至約44.7平方米（約481呎 ）不等，預計2021年5月推售，2024年第一季入伙；項目單位將以典型公屋標準出售。

至於何時申請、攪珠及揀樓等，以下一一解答。

即睇啟鑽苑申請、攪珠及揀樓銷售時間表▼▼▼

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啟鑽苑圖則再惹熱論

啟鑽苑鄰近港鐵鑽石山站，交通十分方便，更有網民形容「買到即賺」，但買樓自住當然想住得舒適，網上討論區「香港公營房屋討論區」早前披露了黃大仙鑽石山公屋發展計劃的公屋單位圖則，當中包括現時被改作綠置居「啟鑽苑」的單位間格及內籠面積，並推算供應最多的會是這類單位，究竟是否符合你心水呢？

即睇「啟鑽苑」圖則、間格及各類伙數▼▼▼

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綠置居5大申請資格必看！6類人無份

不過要申請「綠置居」，首先要符合5個資格，即看你是否有份申請。

綠置居5大申請資格，6類人無份▼▼▼

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首個綠置居項目景泰苑於2016年推售，根據房委會轉售限制，綠置居單位於購入首2年內，業主只可以原價售予房委會，而房委會不會回購單位，但會提名綠表買家以原價購買單位。購入單位第3年開始，業主可於毋須補地價情況下，於第二市場出售單位予符合綠表資格人士。其中景泰苑於2019年起陸續未補地價單位讓予，去年中旬有單位轉手後帳面獲利超過1倍，更有賣家獲利超過260萬元，當時有立法會議員關注綠置居成交價，建議房委會應考慮延長禁售期至5年或更長，以免綠置居淪為炒賣工具。

即睇綠置居轉售賺成點 有單位升值逾倍▼▼▼

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同場加映：居屋2021｜北角、沙田筍盤陸續有來 2021至2025年落成居屋一覽

除了綠置居，2021年還有多個居屋筍盤，不少更坐落市區，非常方便！

即睇2021-2025年落成居屋筍盤▼▼▼

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同場加映：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？科興、復星、阿斯利康副作用一文看清

究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。

新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

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科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

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更多詳情可看：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？副作用？優先群組？

同場加映：18區邊區收入最高？你嗰區算多定少？

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