迷上7旬女同事！21歲日本女子狂傳293張裸照示愛：想要被她疼愛

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-17 19:37

日本發生離奇騷擾案件。1名21歲女子於餐廳打工時，因受到店內1名7旬女前輩教導及照顧，竟不知不覺墮入愛河。為了表達愛意，她竟於2個月內狂傳293張裸照給對方，甚至直接到女前輩工作的地點要求見面。早前女子因違反《纏擾防治法》被當地警方拘捕，她被捕後直指因自幼缺乏母愛，希望以傳裸照的方法向女前輩表達愛意。

21歲的日本女子栗生佳那子在2個月內向7旬女同事發送近300張裸照示愛，被當地警方以違反《纏擾防治法》罪名拘捕。（Twitter圖片）

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日本傳媒報道，被捕女子為21歲的栗生佳那子，她去年6月於奈良市1餐廳工作，其間認識了1名70多歲的女同事，並深受對方指導及照顧，過程中不知不覺萌生愛意，更決定展開猛烈追求。

自去年9月開始，栗生佳那子於2個月內，以手機不斷傳送多達239張個人裸照給女前輩，並發送多個帶有性暗示內容的訊息，令女前輩飽受驚嚇，決定辭職轉換工作。

日本警方調查後，以違反《纏擾防治法》將栗生佳那子拘捕。據了解，她已非首次作出滋擾行為。（NHK影片截圖）

不過栗生佳那子未有罷休，更於本月10日跑到女前輩的新工作地點等候及要求見面。飽受騷擾的女前輩忍無可忍，翌日決定報警，警方調查後以違反《纏擾防治法》將栗生拘捕。據了解，栗生佳那子已非首次作出滋擾行為，過往也曾因作出類似行為被當地警方警告，沒料她竟變本加厲。

栗生佳那子被捕後向警方供稱，由於從小在缺乏母愛環境長大，工作期間感受到女前輩如母親般慈祥地教導她，才會不由自主的愛上對方及做出一連串滋擾行為。她直言至今仍非常喜歡女前輩，「我到現在還愛着她，我想對她撒嬌、被她疼愛和表達自己的愛意，才會發送那些照片；我去她工作的地方，因為我想見她」。

有連登仔發文稱，其女友被的士司機騷擾嚇到大哭，內容甚至非常露骨，呼籲網友小心防範：

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帖文引起網上熱議，不少人都看得咬牙切齒，怒罵司機說話太離譜，事主應立即報警；亦有女網民則分享乘搭的士時安全貼士，指每次上車時都會先拍下司機證，保障自己。

【按圖睇更多網民意見▼▼▼】

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