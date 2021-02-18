爛賭父「親情勒索」女兒想修補關係　網紅律師：感情不由血緣決定

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-18 10:00

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

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會突然決定傳訊息給您，是因為剛剛突然收到臉書陳先生的交友邀請，瞬間感覺整個炸到谷底。明明就知道陳先生是個這麼糟的人，為什麼我還有一絲的考慮要不要跟他見面，為什麼還因為看到這個交友邀請，情緒整個憂鬱大發作。更難受的是為什麼我不能不要再受他的影響，覺得自己怎麼這麼脆弱到不堪一擊。沒有他，我們才過得更好，但是為什麼還是會感到難過？

以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

親愛的陳小姐：連假快樂。我必須得強調，所有的情感，都不是由血緣決定的，如果只能用血緣決定一切，那叫做綁架、叫做勒索，不叫做感情。所以，關於你的陳家人，尤其是那位「父親」，所說的任何話，都不該入你的心。既然每逢佳節被撕親，人家敢勒索，我們就該敢撕票。沒有撕票的勇氣，我們就很難擁有快樂的權利。

歷經這麼多年的折磨，你真的覺得他能改變？這種「親人」具備的特徵，通常是這樣的：

點擊睇【認清「親情勒索」8個特徵】↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

他們就是這樣的「親人」，沒錯吧？

如果是，你為什麼有義務要原諒他？即使他跟你道歉。他的道歉，難道值得你跟弟弟餓肚子上學、積欠房租、對媽媽家暴、詛咒弟弟家庭不幸福？傷害，不是我現在道歉，你就該原諒我的，不然你就是不厚道，反而受害者被推進了地獄，變成了加害人。有些事情，過了就是過了，最多老死不相往來，但是還要強行修復，那真是多了。以德報怨，何以報德？

他確實想要修好，但是他沒有資格，所以你不必在意。你受到影響，只是因為你還在意他，你內心的小女孩還在哭，她不能接受為什麼童年會被自己的爸爸欺負。所以，你得先好好的看著那個小女孩，告訴她，這個人已經過去了，我會好好善待你，然後擁抱這個小女孩，陪她一起哭。而你，還是有權利帶著這個小女孩，跟你的新家一起笑，這一切需要時間慢慢好起來。但是你得要把這個小女孩找出來，否則那個人出現一次，你就是會再刺痛一次。既然沒有他，你會過得更好，那就慢慢讓時間淘汰他，不要急，等到哪天，你看到他的訊息也無感、接到他的電話也無所謂，那就是時間到了。在那之前，該恨、該忘、該記得的，通通都可以記上一筆，別介意自己太小氣。

對於一個情緒勒索你的人，你沒有義務原諒。原諒這件事，是上帝的事，哪天到了，就會到，還沒到，或許永遠不會到，那就過好自己的生活。受傷是真的，義務是假的。

你不笨，你只是受傷太重。但我不要你報復，因為那只會讓自己更不快樂。惹不起，總躲得起，我希望你可以遠離污染源，別把今天當作小年夜，就當今天是連假的第1天吧！

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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