妹妹初學炒股壓力大　賺幾千竟自責爆喊　阿哥：佢係咪應該收手

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-18 13:00

近年不少港人學投資買股票，但新手難免一開始會心大心細，深怕做錯決定。有網民最近發文，指妹妹約2個月前開始學習炒股，並向朋友「拜師學藝」，未料妹妹自此整天沉醉於股票市場，懊悔自己錯失飆升股和跑輸大市，甚至壓力「爆煲」大哭，沒再發展個人興趣。

樓主指妹妹接觸股票後，便壓力非常大，甚至曾因跑輸大市而痛哭。(《奪命金》劇照)

下載「香港01」App，即睇城中熱話

網民「阿蘭·達瓦卓瑪」於連登討論區以「其實我阿妹咁嘅心態，係咪應該收手唔好再炒股…」發文，表示25歲的妹妹大約2個月前開始學習投資股票，找來男性友人教她技術分析，同一時間自己也開始自學。不過，他指自妹妹接觸股市後，便開始整天談股票，「我哋本來晚晚係傾啲輕鬆嘢，逐漸就變到傾股票嘢，佢望住個倉就會好緊張係咁研究，又會後悔點解無買升咗好多嘅A、B」。

樓主續指，妹妹壓力部份來自教她買股票的朋友，對方經常說現在港股牛市，要把握機會「賺夠本」，又不時告訴其妹妹自己買中飆升20至30%的股票，自誇命中率高。直至該名朋友近日質疑樓主妹妹，「話如果妳有明我教嘅嘢，根本唔應該買、賣呢隻股」，變相指妹妹愚蠢。妹妹當天晚上更痛哭，「話唔想再炒股好大壓力，又買唔到暴升股，又話見到k線就反胃」，心情大受影響。

樓主形容妹妹過去閒時會焗曲奇、行街買衫等，但近期已沒見她繼續發展這些興趣。（資料圖片）

樓主指出，妹妹是本來閒時會焗曲奇、行街買衫的人，但現在已經一整個月沒有見過妹妹發展這些興趣。他又稱，其妹妹作為新手也有賺數千元，卻自覺跑輸大市，壓力太大，而且看到交易平台的討論區經常有人自稱賺50至200%，「點解佢賺得咁少，會唔會未來愈來愈少機會」。

帖文引來網民討論，有人認為假如投資引致壓力大至影響生活和心情，根本是「不賺反賠」的投資，「受唔住壓力唔好炒股，一陣坐價都坐唔住只會長輸」、「賺少過大市都大壓力到喊，得罪講句，一嘢千跌咪跳得樓？建議唔好玩啦」、「講兩講、教兩教就識炒股，世界冇窮人啦」。也有網民安慰道，指樓主妹妹只是新手，毋須和人比較，並建議叫該名朋友多多提點，「咁咪直接叫佢個fd講買咩，你阿妹跟咪得囉」。

同場加映：老闆愛買美股變燈神 老細賣出下屬即買入賺5位數：萬試萬靈

老闆愛買美股變燈神 老細賣出下屬即買入賺5位數：萬試萬靈

+ 8 + 8 + 8

同場加映：父母早逝大哥孭起頭家 細佬大花筒炒股輸錢 港男：覺得佢係包袱

父母早逝大哥孭起頭家 細佬大花筒炒股輸錢 港男：覺得佢係包袱