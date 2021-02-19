媽媽看大門CCTV驚見「女鬼怒睥」　嚇到唔敢返屋企　真相笑翻網民

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-19 22:00

不少人都相信有鬼魂的存在，更會不時拍下難以解釋的嚇人「靈異照」。最近台灣就有網民分享朋友家中的閉路電視畫面，稱大門竟有詭異「鬼臉」，像是目露凶光地直盯鏡頭，嚇得家人不敢獨自回家。大批網民看過照片後紛紛直呼可怕，得悉「女鬼」真身後也表示：「明明就是鬼！」。

有網民上傳CCTV片段截圖，指大年初五（16日）晚上，朋友家大門外竟有「長髮女鬼」的身影。（fb「爆廢公社公開版」圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

樓主昨日（17日）在facebook群組「爆廢公社公開版」發帖，表示朋友家的大門安裝了閉路電視，最近翻查大年初五（16日）的片段，驚覺門口玻璃窗竟出現「長髮女鬼」的身影，乍看之下「女鬼」五官清晰、臉色發白，而且直盯着鏡頭，非常嚇人。

樓主朋友的母親看到相關畫面後，嚇得不敢自己獨自回家，堅持等其他家人先到家中。不過，樓主很快就補充指，其實所謂「女鬼」只是門外1輛白色汽車後車車轆的倒影。

網民在得知真相後驚呼連連，稱「真的會嚇到」、「這一定要暈」、「第一眼超像鬼新娘」、「鼻子眼睛很清楚」，也有人驚歎竟有如此嚇人的車轆，甚至在照片加工，畫上白色汽車的原貌，「靠X，這個超像」、「好想看輪胎本人」，甚至勸喻屋主一家照樣找風水師查看，以防萬一。

（fb「爆廢公社公開版」）

同場加映：女兒拒二樓做功課真相▼▼▼

【女兒拒二樓做功課真相】有人說，一間房子好不好，看屋時就要帶孩子，因為他們較敏感！有台灣女星季芹日前在節目分享曾租恐怖屋的事，她指入住後女兒堅拒留在二樓做功課，直到搬走了女兒才願說出真相，原來女兒看到了不應看到的東西，季芹聽後都即時毛管戙。（01製圖/ 季芹fb / 《兒凶4》劇照）