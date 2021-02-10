日本爸爸節分扮鬼嚇家人　細佬驚到搵杯遮面　哥哥勇敢還擊扔豆袋

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-10 11:00

【節分/ 惠方卷】日本每年２月有「節分」的傳統習俗，其意思是分隔季節，即是「立春、立夏、立秋、立冬」各季節變化的前一天。在舊曆中，一年之始的「立春」被視為最重要的時刻，漸漸地「節分」即等同「立春的前一天」。日本人的傳統習俗除了會吃惠方卷，更會有「撒豆子」驅鬼希望帶來好運。早前有網民於Twitter上載片段，表示丈夫扮演鬼怪衝入屋，由2位兒子撒豆子嚇退他，不過當丈夫戴好面具入屋，2兄弟的反應完全不同，令一眾網民啼笑皆非。

日本媽媽就在Twitter上載片段，分享節分當晚家中「撒豆子」的過程。（_sendaijin@Twitter截圖）

有日本媽媽在Twitter上載片段，分享節分當晚家中「撒豆子」的過程。本來2位兒子在客廳中看電視，哥哥突然聽到門外有聲，於是就問：「是爸爸嗎？」

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哥哥見狀遂跑向扮鬼的爸爸面前，不斷向他扔豆袋。（_sendaijin@Twitter截圖）

突然，戴着紅色鬼怪面具的爸爸突然衝進客廳，更作勢嚇人，2兄弟嚇到目瞪口呆，弟弟非常害怕，更一手拿着杯子遮面大叫，拍片的樓主非常入戲，不斷叫着「有鬼啊！」，哥哥見狀遂跑向扮鬼的爸爸面前，不斷向他扔豆袋，最終爸爸退回門外。

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不過哥哥仍然一臉疑惑，還認為對方就是爸爸，弟弟見到怪物走了才敢仰起頭來，非常爆笑。網民紛紛留言大讚哥哥勇敢，又指2人的反應也很可愛，「爸爸真難當」、「哥哥保護家人很有愛呢」、「媽媽也很入戲吧」、「弟弟的反應很可愛」。

在中世的陰陽道中，人們認為在節分的夜晚，平常躲起來的「鬼」或「魔物」容易出現，而為了趕走這些鬼怪，人們會進行「撒豆子」儀式。他們用烘煎過的大豆趕走鬼怪，因為大豆中寄宿着榖靈，故大豆是白米以外，另一種經常在法事中使用的素材。此儀式代表「招福進門」的含意，並一直流傳至今。

其實撒豆時重要的是要使用「烘煎過的大豆」，首先從室內向屋外，一邊喊着「鬼は外Oni Wa Soto（鬼向外）！」，由門窗向外撒豆，接着一邊喊「福は内Fuku Wa Uchi（福向內）！」，從室外向室內撒豆。撒完豆子後，安靜地吃下與自己虛歲（即實際年齡＋1歲）相同的大豆，據說這具有保佑不感冒的效果。

此外，吃捲壽司則是關西地區特有的「節分」習俗。這種捲壽司在日本稱為「恵方巻」（ehomaki），中間包有7種材料，代表日本的七福神。所以在「節分」時，朝着該年的吉位不說話且一口氣吃掉捲着7種福氣的壽司，可以代表吃進所有的福氣。由於捲壽司的形狀又很像日本的鬼手上的狼牙棒，因此吃壽司也等於吃掉鬼的意思。

（Twitter、日本國駐香港總領事館@facebook）

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