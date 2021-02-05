日本311地震後每日接詭異電話　的士司機頻撞鬼　怪談背後藏洋蔥

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-02-05 23:00

「難道我已經死了？」，日本311地震發生後，接連有的士司機報稱在重災區遇上「幽靈」，其中有女乘客說出這樣一句話後，消失不見。更詭異的是，有災後重置中心長期於每天下午3時，收到傳出水聲的電話；而超市亦怪事頻生，店內電子裝置經常無故自動關關。到底這些災後奇聞孰真孰假？

日本311地震帶來的洪水無情地摧毀所有沿岸的市鎮。（資料圖片）

專門分享世界縣案的Youtuber「小烏」曾講解這些怪談事件，並稱背後與地震倖存者的心理創傷不無關係。事件追溯至2011年3月11日，日本東北部地區靠近太平洋海域發生9級地震，引發巨型海嘯，分別為岩手縣、宮城縣以及福島縣帶來1.5萬多人罹難、2600多人失蹤及逾31萬人避難遠離家鄉，更造成後來福島核電洩露事故。

然而，災後一年地震陰影仍然籠罩日本多個地區，愈來愈多人聲稱遇上有關地震死難者的靈異事件。當中有災後重建中心長期在每天下午3點準時接到一通無人說話的電話。負責接聽電話的人員表示，聽到咕咕嚕嚕的水聲，讓人有種說不出的詭異感。

日本311災後一年，地震陰影仍然籠罩多個地區。（《Chernobyl》劇照）

事後有推測指那是地震中被海嘯捲走的亡魂執念，生前想打出求助電話，但未來得及獲救便慘遭淹死。另一邊廂，身處重災區的石卷市在重建期間，不時傳出奇異現象。據稱有超市員工發現店內感應門一到晚上10時，便自動地一開一合，仿如有大量客人進入一般。

店內閉路電視鏡頭也總是無故變換角度，如下班時鏡頭本來朝向櫃枱方向，翌日卻自動轉到相反方向。到此購物的客人亦常有被無形力量推着走的怪異感，結果超市有靈體作祟的傳聞不逕而走，生意一落千丈，被迫關閉，此後鋪位也很難租出。

的士司機載過鬼乘客？

另一重災區宮城縣仙台市，接連有的士司機表示遇上鬼乘客。據《朝日新聞》報道，就讀東北學院大學社會學系22歲女大學生工藤優花，為學術論文訪問了當地逾百名的士司機，其中有7人聲稱在災後撞鬼。

有的士司機聲稱災後載過鬼乘客。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

一名40多歲男司機自言在311地震那年的8月，曾經載過一名穿着厚外套的男乘客，對方看來約莫只有20多歲，但眼神呆滯，上車後一言不發，只直勾勾的看着前方。在其多次詢問下，男子才說我要去日和山。可是當他把車開到目的地時，後座男子竟已經不見蹤影。

另一名50多歲男司機也有類似經歷，他憶述地震後的首個夏天於石卷市車站載客，對方是一名穿着厚衫的女乘客，劈頭便稱要去南濱。惟其時南濱已被海嘯夷為平地，司機遂問女子稱：「你真的要去嗎？」。不料女子聽後顫抖地自言自語稱「難道我已經死了？」

司機頓時心感怪異，回頭一看才發現後座女子已不復存在。工藤優花綜合這7名司機的靈異經歷，發現「鬼乘客」幾乎都是年輕男女，推斷他們可能是地震中的罹難者，由於對人世戀戀不捨而暫忘自己死去的事實。

綜合7名的士司機的靈異經歷，「鬼乘客」幾乎都是年輕男女。（電視劇《降魔的2.0》劇照）

日本NHK電視台隨後在2013年以災區怪談為主題，拍攝紀錄片《東日本大地震系列：與亡魂在會災區的第3個夏天》。節目中不少災區受訪者表示，曾有多個晚上聽到逝去親人在枕邊耳語說：「好冷啊！」、「好想回家，好想好好被安葬。」

一名女子受訪時指，丈夫因地震身亡後，她一度為此自暴自棄想放棄治療。直到某天她看到丈夫「亡魂」，念及自己可能仍被人守護時，才燃起活下去的希望。

怪談背後為治癒創傷

另有宮城縣居民聲稱災後不時看到一名老婆婆「鬼魂」出現在一所組合屋內，貌似不知自己已經離世。網上更有311地震期間的靈異影片流傳，片中拍攝得疑似是亡魂的「白色物體」，隨海浪飄起升上房屋，被指可能是「海嘯遇難者的靈魂出竅」。

網上有311地震期間的靈異影片流傳。（Youtube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

對此，日本大學文理學部社會學科教授中森廣道接受《週刊Playboy》訪問時表示，在災區如岩手縣、宮城縣、福島縣等地的「亡魂」，主要分成兩種，第1種是以人類姿態出現、面容清晰；第2種則只能感應其存在，而且面目不清。

這些「亡魂」與一般怪談出現的不同，行為模式較溫情，並不令人害怕，甚至有當地人身同感受，曾言：「這些年一直聽說這種傳聞，我自己是沒經歷過所以也不太相信。但是當時真的死了很多人啊，就算是真的也沒甚麼奇怪。」由此可見大眾不單認為災區怪談無傷大雅，而且從中獲得一定程度安慰。

一名男子在福島向海灘鞠躬，悼念日本311死難者。（資料圖片）

故亦有說法指，災後出現的靈異話題實際是倖存者以至社會大眾的治癒創傷途徑，人們藉此訴說對亡者的思念之情，因此怪談中的亡魂無論真假，都讓人震撼於生命脆弱下，萌生要為逝者好好活下去的想法，重拾希望。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】