子想買益力多喝　爸爸告誡小心被媽媽罵　阿仔神回覆網民大讚天才

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-20 11:00

為了小朋友健康着想，父母通常不讓子女常喝甜飲。有台灣網民最近撰文分享，表示在便利店遇到一對父子在買飲料，但兒子碰巧想買益力多，被爸爸提醒若媽媽發現會被罵，但兒子不懼怕，更一句神回應令網民拍案叫絕，笑言這個小孩真不簡單。

樓主表示在便利店買麵包，期間遇上一位父子買飲品。（《暖男爸爸》劇照）

該網民於facebook群組「爆廢1公社」撰文，表示在便利店買麵包，期間遇上一對父子買飲品。樓主指目測爸爸約30歲，而小朋友則約5歲，而2人的對話非常溫馨又爆笑。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

▼▼點擊下圖睇父子去便利店買嘢飲爆笑對話▼▼

+ 2 + 2 + 2

網民紛紛笑稱兒子夠醒目，又大讚父母的家庭教育不俗，「我承認...小時候我很常做這種事」、「好奇他們後來買了什麼飲料」、「親子間很不錯的互動～爸爸教的好」、「這兒子很善良…」、「希望做父母的在子女成長過程的品德行為與思想品性，也能如此教育就好」。

（fb群組「爆廢1公社」）

同場加映：日男家庭聚會勇敢出櫃 親戚嘲「不能生育真可憐」 阿媽霸氣護航

日男家庭聚會勇敢出櫃 親戚嘲「不能生育真可憐」 阿媽霸氣護航

+ 2 + 2 + 2

知多啲：不滿12歲女落街玩 港媽當眾箍頸拗手 父母7種態度決定子女性格【點擊下圖放大即睇▼ ▼ ▼】