牛年2021│初九拜天公10大禁忌　講錯這句話隨時年頭衰到年尾

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-02-20 14:12

農曆正月初九在傳統上是玉皇大帝誕辰，又稱為「天公生日」。如果在這天祭拜天公，不妨留意台灣命理師小孟提到的10項禁忌，避免冒犯神明行衰運。

農曆正月初九為玉皇大帝誕辰，拜祭時宜注意有10大忌諱。（資料圖片）

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雖然傳統上過年拜祭會燃放煙花爆竹，但香港根早年已禁止燃放。據《危險品條例》，任何人如非法藏有或燃放煙花爆竹，一經定罪，最高可被罰款2.5萬元及判監6個月，呼籲市民勿以身試法。

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