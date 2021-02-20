極恐怖！台綠鬣蜥遭綁四肢口塞炮仗「爆頭」死　網民轟兇徒：畜生

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-20 17:41

世上很多地方受到外來物種困擾，部分是因為有飼主棄養後胡亂放生造成，絕對是「人禍」。台灣近年受到綠鬣蜥野放後大量繁殖影響，造成農業損失，不少農民欲除之而後快，當地YouTuber、鱷魚達人「沙西米」在facebook大呻，自己綠鬣蜥飼主，但亦支持移除外來品種，惟發現部分人以「幫農夫」及「正義」為名，以殘忍方式虐殺動物，有人竟綁起綠鬣蜥四肢，再將炮仗塞入牠的口中，最終令小鬣蜥「爆頭」慘死，方式極為殘忍！沙西米希望兇手應更尊重生命，「不然你們跟畜生沒什麼兩樣」。不少網民指雖然綠鬣蜥危害當地農業，但最可惡的應該是棄養的人，而虐殺的人更是變態！

網民發現有人虐殺綠鬣蜥，將牠們四肢綁起，再口塞炮仗虐殺。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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沙西米在「爆怨公社」發文，指責有民眾虐殺綠鬣蜥，更上載照片，顯示1隻小蜥蝪被人用膠帶綁起四肢，然後將炮仗塞入牠的嘴中引爆，爆出一陣煙霧後，只見小蜥蝪整個頭被炸爆，場面恐怖。她稱自己喜歡綠鬣蜥，本身亦是飼主，但批評有些人以「移除外來種的名號行虐殺綠鬣蜥為樂」，因為牠們未有法律保護就盡情虐殺，還沾沾自喜說是幫農夫移除外來種，質疑是否貓狗沒有法律保障，這些人是否一樣會以虐殺牠們為樂。

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沙西米本身亦是名綠鬣蜥飼主，她支持移除外來物種，但反對有人以此為由虐殺。（fb群組「爆怨公社」圖片）

樓主強調她支持移除外來種的綠鬣蜥，但「尊重生命人道移除很難嗎？重點是虐殺為樂的心態不對啊」，質問這些自詡「正義」的人可否尊重生命，「不然你們跟畜生沒什麼兩樣」。

網民點睇：

台媒指綠鬣蜥1次繁殖可生下30至70隻，幼體容易因為低溫死亡，但每隻成年綠鬣蜥，就可以吃掉1塊農地的三分一至一半產出，大量繁殖對當地農業造成極大損失。而且綠鬣蜥被追捕過程中如曾逃出生天，下一次就懂得提高警覺，變得更難捕捉。據台灣農委會統計，去年全台移除了逾1.4萬隻綠鬣蜥，其中屏東移除逾8500隻是全台最多。

遭棄養的綠鬣蜥造成生態危機。（屏東縣政府提供）

沙西米是台灣鱷魚達人，飼養了多種寵物，包括眼鏡凱門鱷，連當地動物園都有邀請她去訓練鱷魚，並開設YouTube頻道「鱷鄰居&沙西米 Croco Sashimi」分享介紹寵物生活，去年另1台灣YouTube頻道「昆蟲擾西吳沁婕Dee the bugbuff」都有介紹她養的眼鏡凱門鱷（Caiman crocodilus）「妹妹」。

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