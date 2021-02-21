父母逼讀商科再攻MBA　女生無奈棄讀心理學：點解我冇權選擇？

撰文： 李凱恩 最後更新日期： 2021-02-21 13:00

父母總是望子成龍，想為子女「規劃」人生，但定下的路線圖又是否子女所願走呢？有女生早前在Dcard發文訴苦，表示自己在中學開始已立志讀心理學，無奈父母卻執意她攻讀商科，她最終無奈妥協。直至最近考慮進修心理學相關的碩士學位時，卻再度被父母阻止，限她只可讀MBA（工商管理碩士），令她不禁怒批：「個GPA（成績平均績點）係我自己努力返嚟嘅，master (碩士)我讀啲咩點解我冇權利選擇？」女生希望父母不要再插手她的選擇。

有女生網上發文，指父母堅信讀商科才能賺錢，不停阻止她報讀自己心儀的心理學。（資料圖片）

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該女生日前在Dcard討論區發帖，表示自己從中學開始便想升讀心理學，但當時文憑試（DSE）成績不足以報讀，便打算先讀副學士，再以非聯招方法直上大學學位。她續指，父母得知其想法後極力反對，關係「搞到好僵」，她後來只好妥協，順從父母意思讀商科，惟內心仍整天想着心理學。

直至近日，事主與父母提起修讀碩士一事，她希望報心理學一圓心願，但父母再次阻止，逼她攻讀MBA（工商管理碩士）。事主在文中坦言，「個書係我自己讀返嚟嘅，個GPA係我自己努力返嚟嘅，master我讀啲咩點解我冇權利選擇？」，質疑父母思想守舊，只以為讀商科才能賺大錢。

女生最近想攻讀心理學碩士圓夢，卻再次被父母勸阻。（資料圖片）

事主怒批，在自己修讀副學士期間，「明明佢哋自己唔完全了解大學啲嘢，又喺度指指點點睇死我升唔到上去（大學）」，認為當初若堅持己見，相信自己定能升上更好的大學。她表示，「其實啲父母可唔可以唔好自己唔清楚又喺度插手仔女啲嘢，咪再攞十幾廿年前嘅思想嚟『教訓』人啦」。

部份網民看後鼓勵事主自己決定人生，「孝順同愚孝係兩回事嚟，加上妳已經大個有自己嘅思考，其實讀咩科呢啲本來就應該係妳自己選擇嘅」，「如果係我就會揀自己鍾意嘅科，話晒妳degree都係商科，加上妳自己對psycho又有興趣 ，圓咗自己心願都好」。

另外有人認為除非自己有經濟能力，否則最後都要遵從父母意思，「妳選擇企硬嘅同時要確保自己有能力獨立，如果唔係畀人用經濟去威脅妳嘅話，到頭來都係要妥協㗎咋」，「asso仔個時都係借政府錢去讀自己想讀，再返PT賺生活費，完全自給自足生活」。事主亦回應指，假如父母日後不再為她付學費，便半工讀和向銀行借錢解決，堅持圓夢。

（Dcard）

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