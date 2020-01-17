【帽事嘅】台夫性無能　同意讓朋友給老婆「性福」　結局神逆轉

台灣王姓男子有性功能障礙，同意蕭姓友人與自己妻子發生性關係。他後來發現妻子和蕭早就偷來暗去，氣得控告蕭，求償100萬元（台幣，下同）。刑事部分，蕭判刑4月，得易科罰金。民事部分，高等法院判蕭須賠償王30萬元確定。

判決表示，王姓男子2017年9月和妻子離婚，離婚當天，前妻馬上和蕭結為連理。王姓男子說，他原本在內地工作，2016年9月時因妻子和蕭出遊受傷，發現兩人交往，2017年7月5日得知兩人有性關係。他指控蕭2015年、2016年與妻子偷情，對方常煽惑妻子離婚，他在萬不得已之下，只好簽字離婚。

一審法院審理時，王承認因自己有性功能障礙，2016年10月曾同意妻子可以與蕭有親密關係。當時是因妻子威脅如果不讓她出去，就要丟下小孩離家出手。蕭和妻子便以這段錄音，作為可以發生性關係的依據。

王姓男子指出，蕭2017年6月間曾寫保證書給他，承諾協助妻子回歸家庭，他知道蕭與妻子有通姦行為後，當年9月就請律師提告，但他不知道自己同意前，妻子早就和對方私通。

法院認定，蕭與王妻2016年與2017年兩次發生性行為，王未同意。分別判蕭有期徒刑3月，合併應執行4月，得易科罰金。民事部分，一、二審都認定蕭破壞王的家庭，判蕭應賠償30萬元。

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