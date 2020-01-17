【帽事嘅】台夫性無能　同意讓朋友給老婆「性福」　結局神逆轉

台灣新聞
撰文：
最後更新日期：

台灣王姓男子有性功能障礙，同意蕭姓友人與自己妻子發生性關係。他後來發現妻子和蕭早就偷來暗去，氣得控告蕭，求償100萬元（台幣，下同）。刑事部分，蕭判刑4月，得易科罰金。民事部分，高等法院判蕭須賠償王30萬元確定。

判決表示，王姓男子2017年9月和妻子離婚，離婚當天，前妻馬上和蕭結為連理。王姓男子說，他原本在內地工作，2016年9月時因妻子和蕭出遊受傷，發現兩人交往，2017年7月5日得知兩人有性關係。他指控蕭2015年、2016年與妻子偷情，對方常煽惑妻子離婚，他在萬不得已之下，只好簽字離婚。

一審法院審理時，王承認因自己有性功能障礙，2016年10月曾同意妻子可以與蕭有親密關係。當時是因妻子威脅如果不讓她出去，就要丟下小孩離家出手。蕭和妻子便以這段錄音，作為可以發生性關係的依據。

王姓男子指出，蕭2017年6月間曾寫保證書給他，承諾協助妻子回歸家庭，他知道蕭與妻子有通姦行為後，當年9月就請律師提告，但他不知道自己同意前，妻子早就和對方私通。

法院認定，蕭與王妻2016年與2017年兩次發生性行為，王未同意。分別判蕭有期徒刑3月，合併應執行4月，得易科罰金。民事部分，一、二審都認定蕭破壞王的家庭，判蕭應賠償30萬元。

【相關圖輯】另一半出軌有得捉　網民列偷食9大徵兆（點圖放大瀏覽）↓↓↓

+5
+4
+3
台男率眾闖婚宴　灑傳單爆新郎「亂倫」片瘋傳　網民：勁過電視劇
女博士千辛萬苦潛入內地二奶村研究包養現象　真相完全出乎她所料
中國性愛大調查：每3個丈夫便有1個曾出軌　有婚前性行為人數暴升
忍辱做小三有原因？第三者隨時更加Hurt　兩個過來人分享傷心過去
台大婆絕地反擊戰！砸百萬買頭版廣告登小三半裸照：「明日待續」
12星座好老公指數！金牛畀晒份糧老婆　有兩個星座出軌當食生菜
【12星座】對他愈好愈易出軌！　盤點4大星座的「渣男」表現

延伸閱讀：

網軍案風波 楊蕙如竟毀在批柯文哲這10字

年薪210萬開會打哈欠、吃東西遭炒 法院：難勝任

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。