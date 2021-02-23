40歲台女被男友父母嫌老終分手　呂秋遠教做4件事自在過生活

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-23 10:00

按圖看網民向呂秋遠律師發問內容↓↓↓

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

大女孩你好，人生真的很難，怎麼7天假就這麼過去了？聽着窗外的鞭炮聲，我以為今天還是除夕夜。但，顯然有人攻擊你的村莊，我們就來看看，到底是怎麼回事。

我們先來談婚姻。你知道嗎？這年頭結婚比離婚還要簡單多了，結婚，一定是2個人都願意，離婚可不一定。都已經交往2年，他應該知道你的狀況。通常最好用的分手理由，就是「我媽說」。所以，真的跟生育年齡無關，而是他不夠愛你。難道你跟他認識的時候，你是24歲嗎？所以，你的面試失敗，不是因為能力不好，而是那間公司有內定人選，別太在意這種鳥事。況且，認清一個人，你只花了2年，有些人可是花了20年。你也才接近40歲而已，再談八場戀愛都綽綽有餘，別把生育年齡當作戀愛年限了。

反正，never say never，到進棺材的那天之前，都別說自己肯定要單身一輩子，但如果真的這麼幸運，你應該做些什麼準備呢？

40歲台女被男友媽嫌老，落得被分手下場，讓她感慨，寧願過單身生活。（《男朋友》劇照）

首先，當然是錢。不管是誰告訴你，快樂（這兩個字可以替換成任何價值）比較重要，錢不重要，都是騙你的。對於中年以後的人生，錢是第一順位，到65歲以前，你大概還有25年的工作生涯，不論是保險、定存、基金、股票，你都得要學着存點錢。在你給自己足夠的退休金之前，請不要支援別人的收銀。不論是親情、友情、愛情，只要有一點會傷及你的老本，你都不應該犧牲自己照亮別人。當然，不是要你小氣，但是真的不要把錢花在沒必要的人身上。

畢竟人生有2件最悲哀的事情：第1，是人死了錢還沒花完，這是小悲；第2是錢花完了人還沒死，這是大悲。到時候不是念大悲咒就能解決的。

其次，找好你的朋友，不談利害關係的朋友，至少要有3個，這樣晚年到了養老院，牌桌才能湊齊。基本上，這時候還是可以找到意氣相投的人跟你在一起，只是你得要花時間在對方身上。對我們這種年紀的人來說，陪伴是很重要的事情，平常就得要保持聯繫，不要只有在借錢跟失戀的時候才想到對方。如果現在沒有，別老是找藉口，主動約人家吃飯、看電影、聊天、爬山，這都是現在就可以開始做的事情。老了以後，會有越來越多朋友離開你，至少這3位朋友，可以在自己不小心跌倒的時候，發現沒來報到打麻將，因此幫我們叫救護車，或者，辦理後事。

其3，照顧好健康。要養成運動的習慣，對飲食要節制。在不危害健康的情況下，不要太在意體重，而是在意體脂肪，特別是肌肉，盡量可以讓自己的肌肉多長一些。每週可以至少做一次重訓、跑步，或是其他的運動。至少不要太早就讓自己需要看護來幫忙，跌倒的時候可以自己爬起來。

最後，就是興趣與嗜好，也就是那種可以讓自己開心的事情。如果現在沒有，可以請朋友幫我們找找，不論是加入社團、跟朋友一起，或是自己就可以做的事情都好。至少在未來退休以後，可以繼續接觸人群，也可以持續不斷的接收新的知識，還可以讓原本被工作佔滿的時間，得到適度的填補。

分手真的沒有不好，我們擔心分開，很多時候都只是因為害怕改變，擔心原有的「不舒適圈」消失。但是如果你跟他永不分開，你又怎能享受現在，就算愛情不會再來，你也不該過得太壞。

是的，你還健康的打字中，那就是新年最好的禮物了。不過，別忘了明天要上班，別忘了面對現實，調整鬧鐘。往好處想，明年的年假有九天，而且有可能可以出國了。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

同場加映：台女被爛賭父糾纏深感困擾，一方面不想原諒父親，但另一方面則難以割捨親情，呂秋遠便列出這種「親人」具備的8個特徵以便作出應對：

點擊睇【認清「親情勒索」8個特徵】↓↓↓

+ 2 + 2 + 2

睇多啲：網紅律師盤點10種情緒勒索手法▼ ▼ ▼