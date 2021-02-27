藍田麗港城700呎2房　60萬建兒童睡房夢幻小天地│裝修實例

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-02-27 12:00

文：裝修佬 想要一個簡潔又溫馨，格局四正的家居不是容易的事，其中鑽石廳屋苑可說是室內設計師經常遇到的難題，今次案例藍田麗港城單位靠1個小傢俬作為破解鑽石廳難題的方案。今日裝修佬帶大家參觀這個700呎簡約風格單位吧！

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基本資料：

藍田麗港城／約700呎／2房1廳／工程費用約60萬

藍田麗港城屬於九龍東其中一個藍籌屋苑，當中的鑽石廳佈局，是很多設計師要絞盡腦汁去解決的一個「小難題」。而三角形鞋櫃或三角形電視櫃，也是近年處理鑽石形廳的核心安排。但如何可以利用三角形櫃去擊破鑽石廳的限制，而又不失空間感，並同時協調全屋主題呢？

客廳設計

全屋以白色和木色作為主調，全部以簡單線條設計，帶出柔和溫馨的感覺。客廳同樣以白色為牆身，令陽光從相對小的窗戶滲進客廳時，可以更容易照亮客廳。另一方面以金屬色的風扇燈配合家居柔和風格，同時作為輔助光源。

設計師以半腰三角型鞋櫃迎擊鑽石廳的限制。重點在於半腰的設計不會遮蔽自然光，避免造成1個暗黑的玄關位，保持客廳通透的效果。符合設計師以簡約木色作主題，希望感覺溫馨及光猛明亮的設計核心。

全個客廳以淺色為主，在客廳中心放置1張藍色布質梳化，依靠在起了三角型鞋櫃前面，輕鬆劃分客廳和玄關，同時為客廳起了點睛作用。

廚房設計也以淺木色為主，配合全屋的簡約風格。（裝修佬提供）

小童房間設計

相信大家亦會被小童房間吸引吧？在木色和白色為主色調之下，兒童房加入了粉藍色增添活潑的感覺。其實此房間經改過修正間隔後，騰空了部份空間予工人房，但亦可擺放小朋友夢想中的小天地。

訂製碌架床設計主題為雪地城堡，上層是小童睡覺位置，樓下則做了一組書櫃及雜物櫃，可放置圖書及玩具，適合小童閱讀及玩耍。為避免下層過於昏暗，在上層底面加設了簡單線條的LED燈帶，柔和同時也可以保持下層光亮。

設計師為了令上落更方便，打造了漸層粉藍色L型樓梯，童心十足同時也能儲物。走廊亦特製了一幅磁石白板牆，可以讓小孩盡情發揮創意。

主人房設計

主人房則回歸客廳風格，以白色和淺木色為主調。日式地台與書桌屬一組大傢俬，讓睡房整體有連貫的效果。地台階梯也加入燈光，做出柔和的滲光效果。床尾預留了少空間作更衣位置，完美嵌入牆身的衣櫃讓整體空間更俐落。

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作者簡介： 裝修佬是家居裝修奇難雜症專家，希望透過文章分享及網上互動，解答巿民各式裝修難題，改變大眾對裝修方式和置家理念。

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