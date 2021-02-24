初踏職場狂買名牌欠15萬卡數　港男揭細佬只還min pay：驚佢破產

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-24 11:08

所謂「人靠衣裝」，端莊打扮的確能給人好印象，但為了外表而欠債累累實屬不智。有網民於討論區求救，指發現剛入職場的弟弟因怕被人「睇唔起」，購入大量名牌衣物及手錶裝身，欠下約15萬元卡數，每月只能繳付「最低還款額」卻認為沒有問題，擔心對方低估問題，長此下去或有破產可能。

有網民指剛踏職場的弟弟因怕被小看，竟花費十多萬買名牌置裝，擔心對方未能償還卡數最終會破產。（《大債時代》劇照）

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「我真係好驚佢再係咁會破產，但係又唔好意思管住佢。」該網民早前於香港討論區發文，指弟弟近日踏入職場，任職後勤部門員工，剛上班便花費約6萬元購買名牌衫褲，「成日話返工要牌頭，唔係會俾同事睇唔起」。樓主以為弟弟能負擔便沒有理會，但後來發現弟弟再買了一隻名貴手錶，「我開始有少少驚，問佢還唔還得起，佢又話冇問題」。

樓主意外拆開弟弟的信，驚覺對方欠下十多萬元卡數。（《大債時代》劇照）

後來樓主在家發現一封已拆開的銀行信件，打開一看才知道是弟弟的信用卡月結單，驚見弟弟原來欠下約14至15萬卡數，而且每月也只繳付「最低還款額」，「利疊利都唔少錢」。

樓主表示曾告訴弟弟卡數利息容易愈滾愈大，可是對方仍然覺得無問題，「佢成日都話還到，又話唔買嘢搵到錢要還好簡單，但係十幾萬唔係小數目」。他直言擔心弟弟低估欠債問題，最終有破產可能，「我可以幫到5、6萬，但係見佢咁碌法，我好驚佢一陣卡數還卡數，真係要破產，好大影響」。

樓主表示曾告訴弟弟卡數利息容易愈滾愈大，可是對方仍然覺得無問題，令他非常擔心。（《大債時代》劇照）

帖文引來網民熱議，有人認為樓主及家人可先協助弟弟還債，再教導正確的理財態度，「不如現在先幫他還五六萬，至少減少些利息」、「你講佢又唔聽唔面對現實，最尾一定要撞板先識停，可能真係要搵屋企人商量下點處理，最緊要係佢要面對現實」。

亦有人認為，樓主毋須將弟弟欠債的責任放於自己身上，直指如對方不明白欠債的嚴重性，只會重蹈覆轍，「就算自己細佬都有底線，你幫得佢幾多次？最緊要佢要醒覺，下下有人幫佢還，佢唔會覺得係一回事」、「要搞呀真係！你鍚佢一回事，當佢欠債、破產，一次又一次，你受唔起㗎」。

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