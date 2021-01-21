爸爸失業無力供樓　港女呻一畢業要揹10年樓債：放棄人生幫佢還？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-01-21 18:00

一畢業就要背起供樓責任，確實令人難以想像。一名快將畢業的香港女生近日在網上討論區發文，指父親即將失業無力供樓，希望餘下10年樓債可由她兩兄妹分擔，每月供萬多元，令她感到吃力，不滿自己為何要為父親的錯事負責，「唔通未來10年放棄自己人生幫佢還咩？」

有女生近日在網上討論區發文，指父親即將失業無力供樓，希望餘下10年樓債可由她兩兄妹分擔，每月供萬多元，令她感到吃力。（資料圖片）

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該女生日前在Dcard討論區，以「啱啱先知老豆準備失業，而層樓仲有起碼10年先供完」為題發文，講述自己正陷入選擇現實與親情的兩難局面，直言心很累，希望能聽到網民給予的意見：【點擊下圖放大閱讀內容▼ ▼ ▼】

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女生其後補充指，由小到大父親脾氣差，曾牽涉家庭暴力和出軌等事，但念在父母都愛惜自己，怎樣都應該繼續供養他們，因而感到糾結，「冇一半人工我點生活？唔通未來10年放棄自己人生幫佢還咩？」，而且不想為爸爸做錯的事負責。

她又指，自己以後不想跟家人同住，但年過30歲的哥哥沒有足夠的經濟能力搬出去住，認為「唔一齊住但幫手供，最後即係益咗我阿哥」，加上兩兄妹關係亦不好，擔心將來有錢銀爭拗，「我寧願唔供唔要名」。

帖文引起網上熱議，不少網民都為樓主感到不值，認為一畢業就要供萬多元，是不可能的負擔，又形容這是「父債子還」的實例，不過亦有好心網民拋出建議，包括將物業賣出，着兩老申請公屋等。

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