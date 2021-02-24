台女整餅花式失手炮製大便　網民恥笑似屎味曲奇：隔住個芒都覺臭

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-02-24 18:30

料理新手多多包涵！有台灣網友日前分享女友烤的朱古力曲奇，結果成品曝光卻嚇壞大家，還有人打趣問道「做了什麼得罪女友的事嗎？」

原PO在Facebook Group《爆廢公社二館》發文表示，女友烤了朱古力曲奇，並附上一張照片，只見曲奇餅的顏色、外型、紋路，都長得非常像排泄物，讓人看了胃口全消。事後原PO更新貼文：「我還活著，曲奇是好吃的，沒有烙賽（腹瀉）」。

「大便曲奇」原PO食完讚好味道！睇落臭崩崩食落原來好過癮 網民估佢唔到（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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照片在網上曝光，引來萬名網友笑翻留言，「這是傳說中的黑暗料理嗎？」、「上面應該要再放擺設（蒼蠅）」、「認真覺得有蓄意謀殺的嫌疑」、「抱歉，真的很像我每天從貓砂盆挖出來的東西」、「剛剛看到照片，還沒看文字，想說怎麼一堆大便」、「視覺口感效果十足」。

但也有人替原PO女友說話，「曲奇餅乾要用擠花嘴塑形，其實很難，容易失敗，重要的是味道」、「女友有心最重要，烘焙做久就會習慣上手」、「雖然外觀不好看，但味道好吃最重要」。

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