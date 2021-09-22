網選外賣平台最乞人憎事　點一大輪先被取消　外賣員呻：保安仲衰

懶人經濟盛行，2020年更因為疫情影響，外送平台使用需求大增，在快速發展下，不管是外送員還是叫外送的消費者，都遇到許多摩擦，從網路上發文抱怨，到鬧上新聞媒體版面都有，這些過往未出現過的話題，也逐漸在網路流行。



到底外送員在網路上最討厭遇到的，叫外送的使用者又最不想碰的事件有什麼？今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查告訴你，不管今晚你是接單還是點單的人，都往下看看彼此的難處吧！

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NO. 1 外送時間大延遲：網友們最討厭點外送時，上面明明就有顯示外送時間大約要多久，但你慢慢等～慢慢等～等到都睡著了，餐點都還沒來是怎？預估時間從半小時變一小時無限延長，彷彿進入精神時光屋，讓本來就餓肚子血糖降低易怒的人，遇到這種情況更是一把無名火狂燒。

NO. 2 無故被取消訂單：當你手機滑了老半天，終於決定要吃什麼，或是揪團跟同事訂了下午茶，搞了很久終於統計完，興奮等著餐點，卻被告知被取消訂單，讓人瞬間白忙一場，不少碰過這個狀況的網友都超傻眼，不但浪費了時間跟精力，更讓原本的好心情瞬間down到谷底。網友：「應該是沒人接單，所以取消吧。」

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NO. 3 餐點不符圖片又難吃：喜歡叫外送的人，大部分不介意多付一些運費，為的就是能換來一桌熱騰騰的美食，常常遇到外送抵達，平台上的商品照跟實體照有落差，賣相差又不好吃又冷掉，有些甚至用容器墊高，減少整體的份量，讓很多滿心期待飽餐一頓的網友，有被欺騙的感受。

NO. 4 外送員按完成你沒有收到：叫外送的人之所以懶，就是相信錢沒有變不見，只是變成你喜歡的形狀，但卻常常遇上錢跟美食，兩者都不見的狀況。原本應該是等美食送到門口的期待，卻換來系統顯示收到，自己沒有拿到食物的失落感，若是綁定信用卡付費，更是連錢都一起蒸發，讓許多網友發文抱怨「真的超不爽」。

NO. 5 平台客服很爛：點外送如果遇到任何問題，想要申訴反應卻求助無門，讓許多網友們覺得很賭爛，平台為了要服務眾多的使用者，大部分都使用APP線上文字客服，顧客無法與真人線上對話，有時候客服處理速度慢，或是被罐頭訊息回覆，讓許多吃不飽、心情不好的人更火大。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月17日至2021年01月15日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『外送爭議』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



（DailyView網路溫度計授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】