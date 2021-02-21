阿媽辛苦煮團年飯　親戚小孩未齊人偷食被坦護　阿女嬲爆發誓咁樣

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-02-21 09:00

新年一家人齊齊整整吃餐飯，是不少家庭最為重要的傳統。惟有女網民日前在討論區發文，指過年時媽媽辛勞在廚房煮菜，親戚帶來的小孩子卻未等齊人就偷吃餸菜，她出聲阻止時，親戚竟稱「細路仔唔餓得」，對孩子的行為大開綠燈，令她大感無奈，慨嘆「香港人好無禮貌」，更發誓表明「以後唔同佢地食飯，食親一世嫁唔出」。

有網民日前在討論區發文，指過年時媽媽辛勞在廚房煮菜，小朋友卻未等齊人就偷吃餸菜，她忍不住出聲攔阻，詎料對方父母卻出言偏坦。示意圖。（GettyImages）

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該名女生在親子王國討論區，以「食團年飯先發覺香港人好無禮貌」為題發文，指早前在家中吃團年飯，母親在廚房默默煮菜，但餸菜都未齊，那班「化骨龍」就已經想偷吃，她連忙喝住「要人齊先食得」。詎料小孩子的父母卻幫口稱「細路仔唔餓得」，令她更覺不滿，「咩叫團年飯呀？當我阿媽係工人？」

她在文中更激動表示，「發誓以後唔同佢哋食飯，食親一世嫁唔出」，批評無規無矩無家教，「咁食法同豬朋狗友食飯有咩分別？」

帖文引起網上熱議，有網民批評現代父母太縱容孩子，令新一代都不重視與人相處的禮儀，但亦有人不贊成樓主的做法，認為只是小事，如果因樓主介意而令一家人不能齊人吃飯，失去團年飯的原意更無謂。

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