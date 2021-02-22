港女叫外賣麥當勞想預埋外傭份　孤寒老公1句拒絕原因惹網民熱議

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-02-22 12:00

網上不時有外傭僱主大呻與姐姐相處的難處，但亦有人分享與姐姐建立家人感情的故事，指出相處之道在於將心比心。有女網民早前發文，稱丈夫打算叫外賣快餐，直言覺得價錢貴，沒打算預外傭的份，她大感無奈只好詢問網民意見，沒料引起熱烈討論。

有港女發文詢問網民意見，不知叫外賣時應否預外傭的份。 （資料圖片/黃舒慧攝）

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該名網民早前於facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指丈夫肚餓時打算叫麥當勞外賣，她原本打算「叫埋畀工人」，惟遭丈夫一口拒絕。樓主稱，丈夫有感外賣價錢貴，認為外傭「其實廚房搵啲嘢食都得」，令她大感無奈，只好詢問一眾網民：「你哋叫外賣會包埋工人嗎？」

帖文一出即引來熱議，不少網民批評樓主丈夫過於小氣，「你嗰個咩老公嚟㗎咁cheap嘅」、「就算食乜都會預埋姐姐，佢都係家庭一份子，負擔得起又有乜所謂？使唔使下下計到咁足」、「麥當勞都話貴，做你工人實無啖好食啦」。

亦有僱主指部份外傭的確「唔貴唔食」，指樓主夫婦或許可多叫食物，再分部份給姐姐，「有次我食老麥，順便買埋畀姐姐，結果佢叫咗個Double芝士安格斯牛堡，加大薯條，加大芬達，菠蘿批，之後再叫多杯士多啤梨新地，仲黐咗我哋幾塊麥樂雞」。

樓主其後留言回覆，稱看過網民意見，想到丈夫或者未必是「孤寒」，只是因為「工人唔係佢請係我請，佢好少接觸所以叫嘢食無諗佢（外傭）」。她又指自己與丈夫一向不要求姐姐煮飯，「但有嘢食喺雪櫃畀佢任煮」，故丈夫才認為毋須叫姐姐的外賣，強調與姐姐關係良好，「其他人笑唔笑唔會影響到我哋生活，工人知道我哋點對佢就得，我哋仍然生活愉快」。

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