GME｜突爆升1倍有人開Po叫沽貨　StrongHold派留言：你出口術呃貨

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-25 13:00

【美股／GameStop／遊戲驛站／WSB／WallStreetBets】美股近期表現波動，但不少連登仔的焦點應該在WSB（WallStreetBets）龍頭股GME！昨晚（24日）GME股價在低位徘徊一轉後，終於出現突破，收市時更大升超過1倍至91.71美元，盤後走勢亦繼續凌厲，一度觸及200元，終收報168美元，升超八成。在GME回勇之際，有連登仔表示「GME返家鄉好沽」，引來網民熱烈討論，應該繼續持貨還是見好就收。

GME股價昨日大升，再次引起網民熱烈討論。（GettyImages）

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GME近兩周股價都徘徊在約40至50美元之間，相比交易時段的最高位483美元大跌約九成，不少跟風買入的散戶都變相「坐艇」。GME昨晚以44.7美元開盤之後，在收市前突然急升超過1倍至91.71美元，升46.74元或103.94%。盤後時段表現一樣活躍，一度高見200元，最後收報168元，升76.29元或83.19%。

GME昨日股價大升超過1倍至91.71元，盤後時間亦都繼續爆升，收報168元。（Google財經截圖）

網民「logolink」在連登討論區上以「GME返家鄉好沽」為題發文，指是次大升是「最後逃生門，唔走預坐10年」。有認同樓主看法的人就留言指「有得走好走」，並留下1個大哭的表情符號，似乎「傷到入晒肉」。不過亦有人批評樓主「出口術呃貨」、「我先唔會被你呃貨，坐咗成個月，繼續上！」、「SH（Strong Hold啦，有幾多人仲揸住，一早被人呃走咗啦）」。

另外亦有網民討論為何GME突然會大升，有人就笑言「因為尋晚我止蝕50放咗，一瞓醒變咗200」，更有人回覆指「同巴打一樣，而家個心好痛」、「幾隻賭場股SNDL、OCGN都一放即日爆升，就嚟可以做媽咪麵二世，我個心已經唔識痛」。

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