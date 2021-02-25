台女直播睡覺登上熱門第一名　萬人討論睡姿　睡醒被觀眾人數嚇呆

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-25 17:00

直播睡覺已不是新鮮事，但睡播竟然可以登上直播熱門還大賺一筆？台灣直播主依渟長相甜美，曾經是女團成員，日前她直播睡覺5小時，竟然吸引逾萬網民觀看，直到她睡醒時都驚訝有萬多人在線看她睡覺，還收到不少課金打賞，甚至登上台灣熱門直播第一名，連她都覺得難以置信。然而，不少網民批評看她睡播的粉絲可悲，「肥宅真可憐」、「看着她穿真理褲意淫啊」。

依渟早前直播睡覺，吸引逾萬人觀看。（Twitc影片截圖）

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台灣直播主依渟原本是馬來西亞歌手黃明志成立的網紅女團「AMOi-AMOi」成員，團體解散後她轉戰直播平台，在Twitch上擁有逾7萬粉絲，IG亦有逾13萬，她曾在直播中承認自己的鼻子有整形，故不能推上去，被網民大讚老實。

依渟昨日（24日）下午5時開始直播睡覺，她戴住眼罩，上身穿小背心蓋睡起來，其間她養的白色貓貓不時跑來跑去。直到晚上10時多她終於醒來，她馬上被觀眾人數嚇呆，竟然有逾萬人在線看她睡覺，急問：「11.2K，這人數合理？」觀眾看她睡覺時，竟在認真討論她的睡姿等，更有不少粉絲「抖內」（donate，捐款）。

結果她這樣睡一覺登上了台灣直播熱門的冠軍，最終還得到3000美元（約23300港元）的捐款，網民笑言她真的是「躺住賺」。然而，事件在台灣討論區引來不少非議，有人揶揄去看她睡播的人可悲「台男真變態」，「證明這是看臉跟奶的世界，難怪YT（YouTube）影片的內容越來越爛」，甚至質疑看的人只是在等她出現走光鏡頭。不過亦有留言認為，這只是直播市場正常情況，「有市場就有供給」，認為沒必要看得太認真。

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網民點睇：

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近年睡播最誇張的紀錄，要數到內地直播主「誰家的圓三」，曾創下累計1857萬網民觀看他直播睡覺，去年內地疫情嚴重時多個城市封城，圓三因居家隔離太無聊，想到直播睡覺，讓粉絲看他會不會打鼻鼾，意外吸引逾1857萬人觀看，粉絲人數由3.7萬急升到近84萬，得到逾7.6萬人民幣（約91300港元）打賞。不過圓三爆紅後收到許多無理指責，包括要求他繼續「睡播」，甚至起床喝水、去廁所都氣被罵，他亦有強調自己絕非想出直播睡覺的人。

（綜合）