台直播主曬500萬現鈔及勞力士　觀眾睇完起貪念打劫　全被判重刑

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-02-18 18:00

兩岸都有網絡直播拍賣熱潮，過程中還可能有不少名貴貨品「上鏡」。台灣1名直播主，去年拍賣時在枱上放上500萬元台幣（約138萬港元）現鈔及大曬勞力士名錶等，1名觀眾看到竟然起了打劫直播室的念頭，聯同4名友人上網查到直播室位置，帶齊刀及電棒等武器打劫，幸好直播主帶女友躲入2樓直播室避過一劫。5賊擔心身份曝光急急逃去，最後警方查看閉路電視捉齊5人，他們日前分別被判監3年6個月至4年4個月。

台灣有直播主在枱上放上大批現鈔，有觀眾看完找來4名友人去打劫。（當事人fb圖片）

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台南1名吳姓直播主經營精品拍賣，拍賣時除放上大量現鈔，身上還戴了許多金飾。案情指，李男去年5月觀看吳姓直播主在facebook經營的「彰化某直播粉絲團」的網絡直播拍賣，見到直播主曬出的勞力士、CHANEL等名錶，又在枱面放了500萬台幣現鈔，想到打劫該直播室，聯同4名友人上網翻查得知直播室在台南，決定一起打劫。

他們案發前1晚在直播主的居所附近觀察，見到鐵門沒打開就撤退。翌日下午5人又在台中會合，乘車到工作室附近帶齊刀、電棒、不明槍支及索帶等，其中陳男在門外接應，4人等到11點見到直播主和女友回家，隨即跟入住處。

直播主供稱當時和女友開車回家，進門想關鐵捲閘時，有人用手阻止鐵捲閘落下，2個人拿刀揮動，他馬上拉着女友跑到2樓的直播室並鎖上門，持刀者在門外撞門不果。李男見無法闖入直播間，怕待太久會暴露身份，馬上指示同伴離開，直播主亦馬上報警。

他翻查閉路電視見到其中1人揹住大背包，估計是來搶劫，而且他們全程沒有說話，又沒有叫罵，應該不是來尋仇。警方後來根據閉路電視拘捕5名疑犯，當中4人已認罪，只有1人辯稱是受邀去教訓1個行事高調的人，自己只是收車馬費負責開車，以為是去打架的。台南地院認定5人結夥3人以上帶凶器侵入住宅強盜未遂罪，分別判3年6個月至4年4個月不等刑期。

（綜合）