風趣台男網上識女仔　講咗呢4個字秒被判死刑　網民：憑實力單身

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-02-24 15:30

台灣網友蕭先生在爆怨2公社分享自己和陌生女孩私聊，原本聊的還順利，後來卻因4個字被對方秒封鎖。網民看後也忍不住道：「你把這4個字執行的很徹底。」

自以為幽默 原來係自殺 點圖睇睇蕭先生貼出嘅對話截圖▼▼▼

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其它網友反應如下：「我也蠻不喜歡這句的，相信很多人都是選擇單身只要整齊乾淨，五官還看得出來真的要將就隨便找都有」、「她想跟你聊下去，但是你一直句點她」、「憑實力單身」、「活該搭任何字都讓人不太舒服，真的活該單身惹」、「你把這四個字詮釋的非常好」、「你把這四個字執行的很徹底」、「你自己活該單身，女生只是不想交，誰跟你一起活該了」、「『活該單身』這四個字有責備的意思，你拿去用在不熟的人身上……只能說你對自己非常了解呢～」。

還有的網友表示：「by the way當聽到女生跟你說『目前還沒有交男朋友的打算』，等於間接拒絕你，你不是她的菜，你們不可能。這句話看過很多，也聽過很多了， 給你參考。」

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