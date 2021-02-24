風趣台男網上識女仔　講咗呢4個字秒被判死刑　網民：憑實力單身

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

台灣網友蕭先生在爆怨2公社分享自己和陌生女孩私聊，原本聊的還順利，後來卻因4個字被對方秒封鎖。網民看後也忍不住道：「你把這4個字執行的很徹底。」

自以為幽默　原來係自殺　點圖睇睇蕭先生貼出嘅對話截圖▼▼▼

+7
+7
+7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

其它網友反應如下：「我也蠻不喜歡這句的，相信很多人都是選擇單身只要整齊乾淨，五官還看得出來真的要將就隨便找都有」、「她想跟你聊下去，但是你一直句點她」、「憑實力單身」、「活該搭任何字都讓人不太舒服，真的活該單身惹」、「你把這四個字詮釋的非常好」、「你把這四個字執行的很徹底」、「你自己活該單身，女生只是不想交，誰跟你一起活該了」、「『活該單身』這四個字有責備的意思，你拿去用在不熟的人身上……只能說你對自己非常了解呢～」。

還有的網友表示：「by the way當聽到女生跟你說『目前還沒有交男朋友的打算』，等於間接拒絕你，你不是她的菜，你們不可能。這句話看過很多，也聽過很多了， 給你參考。」

【延伸閱讀】台妹交友app愛上幽默男網友　半年後見真人即崩潰： 我整個滅火▼▼▼

+10
+10
+10

【延伸閱讀】日本女生熱論「10個與港男拍拖好處」　第1位優點日男望塵莫及▼▼▼

+9
+9
+9
【12生肖愛情】4個「憑實力單身」生肖女生　嫁唔出只因不肯將就
目標80歲前娶到老婆　日本72歲爺爺為結婚搏盡無悔激勵無數單身狗
單身狗必讀表白攻略：7句最穩陣示愛台詞　決戰前先試探對方心意
媽寶男橫行地球　女生無得揀點算？除咗單身仲可試試用呢3招對決
12星座單身狗點過情人節？獅子巨蟹玩閉關　金牛化悲憤為食量

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。