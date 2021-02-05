撰文： 女絲姬 最後更新日期： 2021-02-05 17:02

「食色性也」乃是人之常情，不過未必每位男人都可以「忍」得住啦！「早洩」絕對是男人之苦，對性生活有口難言。近期，外國醫療器材公司Morari Medical推出「防早洩膠布」，利用尖端技術捍衛男性自信，只要簡單使用手機APP就可以延遲發射，簡直就是男士福音！

因為無法滿足伴侶，而影響性生活，感到沮喪？美國公司Morari Medical表示早洩是最普遍的男性性功能障礙，估計全球有30％的男性有此問題，而歐美國家大約有8000萬名男性受早洩困擾，其中只有1500萬名男性向醫生求助！根據男士健康關注聯盟推斷，香港約有逾100萬名男士受到早洩困擾，其中不少人都出現諱疾忌醫的情況！

想好像著名AV男優清水健一樣，成功長期作戰？（視覺中國）

其實Morari Medical研發的「防早洩膠布」早於2020年CES展就展示過，這塊膠布體積細小方便用家容易貼上重要部位，之後只要透過手機App控制，就能延遲發射！

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現時目前商品並未正式推出，已經送去Institutional Review Board機構審查。雖然未清楚使用後的感覺如何，不過Morari Medical CEO就表示使用時不會疼痛感。想變得持久，成為幸福男，絕對可以一試！

同場加映：6個韓國情侶插畫IG推介 畫出情慾甜蜜、床上浪漫 女生必有共鳴

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其實韓國女生對於感情都幾主動，所以韓國情侶之間都有不少床上情趣，以燃起彼此的性慾，促進感情。韓國插畫師IG都將他們的情趣用筆下描繪各樣情趣！

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以上只是部分情趣方法！想知道更多？請觀看完整全文：6個韓國情侶插畫IG推介 畫出情慾甜蜜、床上浪漫 女生必有共鳴

同場加映：消委會25款洗碗機評測 Panasonic洗得夠快 有一款$3000機CP超高

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