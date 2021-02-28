酒後亂性與女同事上床　港男求教應否向未婚妻坦白：唔想冇咗老婆

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-02-28 19:00

酒能亂性，飲醉酒做錯的事隨時抱憾終身！有網民在討論區上分享，指未婚妻冷戰期間，某天醉酒後與女同事發生關係，事後未婚妻卻主動道歉求和，樓主感到非常後悔，「我覺得自己好衰」，求問網民應否向未婚妻坦白，坦言「我唔想冇咗呢段婚姻」。

港男與未婚妻冷戰期間，卻在醉酒時與女同事發生關係，事後不知如何是好。（資料圖片）

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樓主在香港討論區以「酒後同咗女同事做，好後悔好對唔住未婚妻，應否坦白？」為題發文，講述自己酒後亂性犯下大錯的故事【點擊下圖放大即睇帖文內容】：

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不少網民狠批樓主是「壞咗嘅人」，直指「你放過你未婚妻啦，你精神同肉體都出咗軌」，不要再害她，「你出得1次軌就有第2次2唔好搵藉口」。另一些網民則認為樓主應該隱瞞，「對你老婆好啲，唔好再同你女同事出事啦」、「過目即此，當無發生過」，有支持坦白的網民則稱「講先係一種解脫嚟㗎」，不然內疚感只會一直伴隨，未來不慎爆響口的話傷害會更加深。

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▼▼網民紛紛留言表示同情，大部份更直言樓主應該要趁早分手▼▼

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