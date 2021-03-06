日出康城晉海II裝修實例　343呎1房31萬預算善用組合家俬空間大增

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-06 08:00

文：DIC設計情報中心 【將軍澳／日出康城／晉海II】是次介紹位於將軍澳，日出康城的晉海II單位，實用面積約343平方呎，1房2廳。單位本身屬於1房佈局，由1對母子一同居住，但因為單位大小的限制及戶主對空間使用上的要求而沒有間出第2間房。為了確保2人都有獨立的睡眠空間，設計師巧妙利用組合傢俬及同時能確保私隱及採光的坑紋玻璃趟門，令客廳能隨時化身成睡眠位置。

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戶主要求單位有豐富儲物量同時風格偏向簡約，富現代感的設計。因此設計師在單位以木紋配搭黑白色作設計主調，輔以鏡面及條子增強單位設計上的現代感。單位的開放式廚房能進一步擴闊單位的可用空間，設計師特意用較淺色的木紋廚櫃，為廚房區域作區分之餘又沒有格格不入的感覺。

放眼整個單位並沒有擺放飯檯，原來是設計師採用了變型傢俬，廚櫃左下方的位置隱藏了1張拉趟的摺疊式飯檯，在用餐時才拉出來使用，即可增加日常單位的活動空間。

旁邊的鏡面組合櫃不但為單位帶來幾分現代型格的味道，設計師亦善用單位高樓底的優點，預留了足夠高度的空位讓戶主擺放雪櫃同時亦不會令單位有壓迫感，同時亦可以大量增加單位的儲物空間，讓單位在收納物品後變得更整齊，簡潔。開放式廚房對面有1組玻璃展示櫃擺放戶主的展品，同時亦有劃出房間的作用，亦足見設計師務求為戶主善用每吋空間的心思。

【裝修設計#晉海343呎】開放式廚房對面有一組玻璃展示櫃擺放戶主的展品，同時亦有劃出房間的作用。（設計中心提供）

由於整個客飯廳只靠近客廳的窗口戶置作自然採光，而客廳又因為要兼作睡眠空間而需要以趟門增加私隱度，因此設計師使用透光玻璃作趟門材質同時加入了坑紋的設計，同時確保了兩方面的需要。為增加戶主要求的儲物量，同時讓客廳與飯廳能作更明顯的區分，客廳使用了地台設計滿足需要，同時地台下方的燈槽設計除了能配合單位的現代風格，亦能減低因沒有留意高低差而跌倒的機會。梳化下方可以拉出1張單人床，晚上只需要拉出床鋪，關上趟門，即可成為1個舒適的睡眠空間。

房間採用趟門設計，當中的黑色木條子設計與電視背牆互相呼應，令設計的連貫性伸延到客廳及飯廳2個位置。進入房間當中，設計師把原本窗台位置用作書檯，旁邊則放上1組到頂衣櫃讓戶主擺放衣物。顏色沿用整個單位的黑白色調，而床頭位置則以幾何圖案牆紙增添特色。

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