換臉技術玩死湯告魯斯　網友化身男神打golf變魔術兼周圍「趴街」

撰文： 機器之心 最後更新日期： 2021-03-01 15:30

近年來，人們對深度造假（deepfaking）既著迷又擔憂。這項技術可以替換視頻中的人臉，並利用機器學習使最終生成效果看起來非常逼真。隨著深度造假技術越來越先進，一些人因為惡趣味或意圖謀取私利而將這項技術應用在侵犯他人權益的領域，如2019年的「一鍵脫衣」AI DeepNude等。因此，人們開始呼籲限制這類技術的應用。

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但並非所有使用深度造假技術的人都懷有惡意，有些人只是想要創建一些有趣的視頻。

近日，一段有關荷里活影星湯告魯斯（Tom Cruise）打高爾夫球的深度造假視頻在網絡上迅速傳播，第一眼看過去，很多人都認為是湯告魯斯本人。這段視頻的創建者為TikTok用戶「deeptomcruise」。視頻中的「阿湯哥」不僅長得極像，聲音也幾乎與本尊無異。這不是湯姆·克魯斯第一次成為deepfake視頻的主角，但這次依然讓人驚艷。

大家可以先從以下幾個片段中判斷到底像不像阿湯哥本人👇👇👇

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目前，DeepFaceLab項目發布了多個版本和教程，感興趣的讀者可以自行嘗試。

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【本文轉自「機器之心」，微信公眾號：almosthuman2014】