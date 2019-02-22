日宅男工餘零社交　扭氣球十年技驚四座　作品易爆靠照片留念

松本壯由，一位28歲的日本男青年，白天有一份穩定的工作，在化工研究所做研究員，他說自己完全不社交，每天下班只想快快回家，和他最心愛的充氣玩具在一起——氣球。

松本壯由與他的「吹氣公仔」大黃蜂。（一条）

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松本沉迷於氣球有10年，他只是用普通的氣扭在一起，就能創作出一隻只栩栩如生、惟妙惟肖的小動物，甚至連這些動物的眼球都是用氣球做成的。

編輯：阿夢夢

我無法想像，沒有氣球的日子。 松本壯由

氣球藝術

從小都念理科的松本，在大學裡加入了雜技社團，在那裡他第一次知道原來用氣球，這麼簡單的折幾下就能做出一個造型，從此開始沉迷。

松本說：「最初就是跟着前輩練習些入門款，真正開始做作品，是從2014年開始的，主要是做昆蟲和甲殼類動物，至今做了有100多種了吧。那時候已經畢業上班了，可以自由使用的時間增加了不少，我就想着利用這些時間，好好集中精力研究一下氣球藝術。」

松本壯由扭出的「大黃蜂」似模似樣。（一条）

動物、昆蟲，兩個系列，是松本從2014年開始創作的，他說自己從小沒什麼特別的興趣愛好，就喜歡蹲在家門口觀察各種昆蟲、動物。從2014年到現在，他已經做了有上百個氣球動物，所有都是原創，一邊做一邊修正動物們的身體結構。

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所有作品裡，松本最喜歡的就是大黃蜂。這也是他的第一件真正的作品，單單思考如何製作，松本就花了兩天時間。氣球藝術其實沒什麼技術含量，要說技法就兩種，編織法和組合法。

栩栩如生的「大黃蜂」。（一条）

像這個寄居蟹，你看它外殼的部分，就是用8個充氣氣球並排在一起，編織而成的。

這個「寄居蟹」竟是由8個充氣氣球組成。（一条）

而這個章魚，因為它器官比較多，所以會把一個一個部分先做完，章魚頭、身體、腳等等，最後將它們組合在一起。

製作「章魚」的過程非常繁瑣。（一条）

除了充氣棒和剪刀，他沒有更多的工具，完全是利用氣球本身來完成作品。我們去見松本之前，本來以為他做的上百件作品，都能拿出來給我們看，期待得不得了，可誰知松本說：

我們家一件現成品也沒有。 松本壯由

因為一件氣球作品只能“存活”最多兩天的時間，兩天后它就會漏氣了，還不能放在室外，氣球遇到日照、吹風後，都特別容易爆炸。拍攝的時候，小章魚在草地上放不到5秒，就被炸了一條腿……

吹氣章魚遇熱吹風即「爆炸」。（一条）

「我對成品並不迷戀，本來我也不是為了在別人面前表演、討好別人才做這些的，也從沒考慮過做完了賣錢，基本都是做完了，照片上傳到網上，我就會把氣球給剪了。我享受的是製作時候思考的過程，做過的東西不會重複做第二次。不斷創新才是我的目標 。」松本如是說。

松本樂於製作「吹氣公仔」。（一条）

我們見過太多辭職隱居做手藝人的嘉賓，但松本很特別，他並不是厭倦了生活才去做氣球的：「我很喜歡平時的工作，但工作結束後，我基本就不社交，快點回去做氣球，一般晚上9點開始會做到12點，週末也基本一天都在家裡做氣球，這樣的生活讓我特別快樂。」

松本幾乎每晚製作約3小時「吹氣公仔」。（一条）

松本說：「我現在每週日都會在社交軟體上更新一件新作品，Instagram和facebook上也有不少粉絲，有說特別特別喜歡的，也有很多人看了說這個好噁心啊，但我完全不介意，自己開心就好了。」

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