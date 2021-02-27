男友家拜年即入廚房無停手　家人全部等食　港女：未過門已做妹仔

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-02-27 22:00

情侶要「拉埋天窗」前通常都會先見雙方家長，看兩家人是否合適，有女子最近在網上發文，抱怨早前到男友家拜年，卻被男方家人當成「妹仔」，一入屋便要立即到廚房幫忙，其他人就在客廳看電視和打麻雀，讓她感到非常委屈，直言「未過門已經做咗人哋妹仔」。

有女子在網上討論區發文，指早前到男友家拜年，卻被男家當成「妹仔」，讓她大感委屈。（《我的大叔》劇照）

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該名女網民「元氣桃子」以「未過門已經做咗人哋妹仔」為題在連登討論區發文，表示早前在農曆新年期間到男友家拜年，但一入屋椅子還未坐暖，便被男友的母親叫進廚房，一直幫忙準備團年飯，惟男友父親、弟弟和婆婆卻在客廳休息，「內心感覺有啲唔舒服啫」。【按圖即看全文▼▼▼】

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帖文引來網民熱議，不少人認為樓主男友「唔識做」，假如日後樓主與現任男友結婚，「過咗門有排妳捱」、「妳男友咁唔識做，到時真係做人老婆畀人當工人咁使」、「第時有婆媳糾紛，妳唔好expect（期望）有人幫妳」、「唔係妹仔，妳只係工人嚟」，又紛紛建議樓主及早分手，「分手啦，都唔尊重妳」。

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