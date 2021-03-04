麥當勞姜濤姜B餐｜女友$230炒價買姜B卡　1個原因話好抵激死男友

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-04 13:03

【Mirror / 巨無霸 / Big Mac Bacon / 急口令】麥當勞最近為人氣偶像姜濤推出「姜B餐」，隨餐附送的姜B卡更是粉絲趨之若騖的心頭好。有港男於討論區大呻女友因為不想吃麥當勞餐抽卡，為了儲卡不惜食炒價，在網上花230元購買限量簽名版閃卡。樓主大嘆無奈，坦言女友太浪費金錢，「最好笑係佢話佢買得平，上網炒到300蚊，佢230蚊買左好抵喎」。

樓主女友在網上見到姜濤卡，更以230元炒價買了一張限量簽名版閃卡。（Carousell圖片）

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有港男於香港討論區撰文，大呻女友平時常花無謂錢，日前她因為在網上見到姜B卡，更以230元炒價買了一張限量簽名版閃卡。樓主遂問女友為何不靠自己吃麥當勞換卡，對方即稱怕肥而且買餐要抽卡，並興奮稱閃卡炒價更抵，令樓主大感無奈。

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近日麥當勞推出80元「姜B餐」，隨餐更會附送3張姜濤個人獨照卡，部份更是限量簽名閃卡，引來大批粉絲要狂吃麥當勞儲齊整套共6張卡。在Carousell網站上，更見姜濤卡炒賣潮，單買普通卡要80元，限量閃卡更要250元，如果一套6張最高價更見700元，非常誇張。

網民對此意見不一，有人表示確實太「黐線」，有人卻認為為偶像燒錢值得；但亦有網民反指樓主小氣，如果女友不花樓主的錢，其實樓主不需太介意女友的購物慾。

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