男友嫌攰拒露營　女髮型師搵男客人一齊去　斥伴侶太小氣玩冷戰

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-03-04 20:00

近月香港進入露營熱潮，許多港人在2日連假都選擇親親大自然。有女髮型師最近就發文訴苦，表示自己去過1次露營後便深深愛上，打算再去卻被男友以太累為由拒絕，她不久答應露營經驗豐富的男客人一同前往，各自帶備1人營。惟事主知會男友後，詎料對方大發雷霆，2人陷入冷戰。

有港女表示男友嫌太累而拒絕與她再去露營，她便相約其露營經驗豐富的男客人。（《搖曳露營》劇照）

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任職髮型師的女事主日前在香港討論區發文，表示自己愛上露營，本來欲找男友再去1次但遭拒絕，她便想起其中1名男客人為露營老手，後來2人相約一起去露營，事主希望藉此學習相關技巧，但當他就此事通知男友時，他們卻大吵一架。【點擊下圖看全文內容▼▼▼】

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事主稱，最後她決定多帶1名女性朋友同行，男女晚上各自回自己帳蓬睡覺。她坦言，「開始覺得男友有啲廢，去露營孭少少嘢都話辛苦，男客人呢啲可以成日自己一個去面對大自然，呢啲先係真男人」。

帖文一出，大部份網民都認為男方只是關心事主，「妳男友擔心妳啫，只不過佢唔識表達妳聽」，並希望事主能換位思考，「小氣？咁你畀唔畀你條仔同另一條女去露營呀？」、「調轉角色諗吓自己又接唔接受到男友約女去露營……有伴侶就有啲事可免則免」、「佢信得過妳，信唔過妳個客，驚妳個客色誘妳」。

（香港討論區）

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