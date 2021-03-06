梵高死亡懸案│自殺定他殺存4大疑點　少年開槍誤殺一代天才？

撰文： 夏洛特 最後更新日期： 2021-03-06 23:00

誰殺死了天才畫家梵高？一直以來最為人熟知的梵高故事都是這樣結束：貧窮潦倒的畫家朝自己胸脯開槍，導致傷口感染，結束37年的短暫人生。然而，一個多世紀後開始有人質疑這個説法，認為梵高生前有很多事跡可以佐證他不會主動尋死，而是被少年惡作劇開槍擊斃。

現時普遍認為梵高是自殺身亡，但仍有人提出他殺可能，真相至今成疑。（資料圖片）

專門分享懸案的Youtuber「小烏」曾講解天才梵高的死亡之謎，並指後者自殺的說法有重重疑點。觀乎梵高一生，幾乎都是鬱鬱不得志。前期欲投身傳道不果、單戀表姐被拒，後來學習畫畫亦未能賴以維生，甚至一度被指患上精神病，割下部分左耳送人，但其死前給弟弟西奧（Theo）信件的內容顯示，他未有任何負面情緒，更購入了不少新顏料和日用品，絲毫不像有準備自殺的傾向。

然而1890年7月，梵高突然胸脯中彈身亡，有指他死前曾言傷口是自己弄成，許多學者也一直認為他死於自殺。然而，2011年，歷史學家史蒂芬奈菲（Steven Naifeh）與格雷戈里史密夫（Gregory White Smith）出版《梵高：人生》（另譯《梵高傳》）（Van Gogh： The Life）中，首次提出「梵高不是自殺」說法，而是死於少年槍下。

有醫生認為梵高生前只是割去了部分左耳，包括耳垂在內。（資料圖片／vangoghmuseum官網圖片）

有人推測梵高嚥氣一刻都沒有說出真相，是希望保護少年免於殺人罪名，同時也把這次事件當成是生命終結的時機。另有人對梵高自殺說法提出4大疑點，支持書中他殺的說法。

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電影《情謎梵高 》也有探究梵高的死。（《情謎梵高(Loving Vincent) 》劇照）

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【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】