韓國懸案｜連環姦殺14人　兇手向小姨下手終落網　一個原因難治罪

韓國三大懸案之一華城連環殺人案，57歲的李春才在5年間，先後姦殺14名年齡由13至71歲的女子，其犯案手法冷血變態，直至他姦殺了妻子的胞妹伏法，憑DNA才揭發他就是該名連環姦殺犯，偵破這宗歷時33年的懸案，但卻因一個原因未能對李春才作出懲處。以分享靈異故事及奇案的YouTube頻道「迷上癮」，曾詳細披露這宗案件的事發過程。

警方一度動員20多萬人力，對2萬多名嫌疑犯進行調查，鑑定所採集到的指紋、精液、血液及毛髮，但仍然無法將兇手繩之於法，令韓國警方束手無策，甚至惹起市民不滿。而這宗案件後來被改編成《殺人回憶》等多部電影。

這宗變態案件發生於京畿道華城郡，從1986年9月15日開始，本來十分平靜的鄉村小鎮，在5年間陸續發生10多件姦殺案，兇手犯案模式差不多，在晚上鎖定落單女子拿刀威脅，先將手腳以X字型綑綁住，進行強姦後再勒斃對方，這個變態兇手在結束後，還會做一些羞辱死者的行為，像是用褲子及內褲笠住死者的頭，或是用襪子塞口，還會在下體內硬塞一些東西，曾經找到的有湯匙、雨傘、筆，甚至有死者的頭髮、吃剩的水蜜桃果核及煙蒂，更令人噁心的是，受害人年齡由小至13歲，到71歲的老婆婆也不放過，變態到極點，毫無人性可言。

兇手的犯案模式會在晚上鎖定落單女子拿刀威脅，先將手腳以X字型綑綁，然後強姦並勒斃對方。（影片截圖）

其間有一名模仿犯出現，1988年9月16日，只有13歲的小女孩朴相熙，在早上6時許被母親發現倒卧在房間內，是先被性侵後被殺死，房門被嚴重破壞，警方根據採集到的下體毛髮，被認定是22歲的尹英澤，根據尹男透露的犯案動機，是因為暗戀死者的姐姐，打算性侵朴女姐姐，於是在半夜潛入，但跑錯房間，於是將錯就錯向朴女施暴，因怕事件敗露而殺人滅口。

最後尹男被判無期徒刑，當時此案以模仿犯結案，但後來華城案真兇承認朴女案件也是他所做的，讓人質疑警方辦案是否公正，強迫尹男認罪。

兇手還會對死者作出羞辱行為，將湯匙、雨傘、筆、死者頭髮、吃剩的水蜜桃果核及煙蒂等塞入死者下體。（影片截圖）

2019年9月19日，韓國警方召開記者會，宣布華城案有重大突破，因為國家科學搜查研究院，利用最新的檢驗設備技術，採集到兇手的DNA，經過鑑定對比犯罪資料庫後，發現跟因為姦殺妻子妹妹被判無期徙刑、已被關在監獄的56歲李春才相符，案件發生地點也都跟李男上班路線相近，而且李男的長相，與根據目擊者的證詞所做的拼圖十分相似，李男無法再狡辯，才讓這宗沉寂超過33年的懸案得以破案。

由於此案已超過韓國家訂下的15年法律追溯期，雖然2003知因為以這案做藍本的電影《殺人回憶》引起熱議，在2007年將殺人案追溯期改為25年，至2015年甚至廢除25年的時效，改為永久追訴直至案件終結，並適用於2000年以後發生的案件。

但這宗案件兇手最後一次犯案是在1991年，因此新修訂的追溯期也不適用在這案，無法對李男進行懲處，但在2019年11月底，他坦認所有罪行，令案件增至15宗，受害人多達45人，再次引起大眾對法律公平的激辯。