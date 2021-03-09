嫁雞要隨雞？台女唔想跟丈夫搬但又怕婚變　網紅律師教2招做決定

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-03-09 10:00

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以下是呂秋遠律師的回覆↓↓↓

這位姊妹，關於分隔兩地的婚姻，如果要維持，確實需要很多的毅力與勇氣。不過，每個人的狀況都不一樣，也有些人是適合遠距離的，一旦讓他們住在一起，這段婚姻說不定立刻完蛋，還是分開住比較好。反正，婚姻這檔子事，就是悲劇的模式都一樣，但幸福的樣貌，卻各自不同，只要兩個人「都」開心就好。

有沒有注意到「都」這個字？就是要both，而不是only。現在看來，你不喜歡分隔兩地，你認為分隔兩地的婚姻，很難繼續下去。所以，我們就來談談，理性上要怎麼判斷。請注意，我是說「理性上」，如果你愛他比較多，那就是隨他去。隨他去，又有兩種解釋，第1種是，跟着他一起去；第2種是，隨便他去。我想，你這麼愛他，應該會選擇第1種。但，如果你想要選擇第2種，那麼，我們就來分析，理性上的說法又是什麼，接下來，就請你緊握扶手，站穩踏階。

首先，這個年代的婚姻裏，已經沒有「嫁雞隨雞、嫁狗隨狗」這種事，畢竟雞狗不如的另一半其實很多，不論男女都一樣。所以，並沒有一定要跟着老公走這種事。關於這件事，究竟要跟誰走，這與判斷監護權標準很類似，我個人的判斷標準只有兩個，第1個是變動最小原則。第2個是友善夫妻原則。

台女猶豫如果與丈夫分隔地兩地，婚姻之後可以怎樣維持下去。圖為示意圖片，非當事人。（GettyImages）

變動最小原則，當然是尊重現狀。如果你們在婚姻開始的時候，就是住在某個地方，那麼原則上任何1個人就不該隨意變動。畢竟你們一開始約定同住的地點就是在某地，不論是工作、生活圈、交友範圍、親人，都是在某地，或者至少一開始都同意在某地。如果你先生要離開，確實是等於拔掉你現在的根，這是沒有道理的。換句話說，如果婚姻開始時，你們並沒有「日後會變動」的計畫，那就應該以現狀為準，不該強迫誰要走。

所以，按照這個標準，你不該搬去高雄？那也未必，還可以考慮第2個標準，就是所謂的友善夫妻。畢竟車輛左轉彎，都會請你注意安全了，他在下決定之前，到底有沒有跟你商量過？所謂的商量，與告知是完全不一樣的。某些人在做決定時，根本不想徵詢另一半的意見，而是我行我素，決定了以後才告知對方，一副就是「愛來就來，不想來就離婚（分手）」，這種作法，顯示出這個人的未來，其實根本沒有把你放在一起。兩個人決定結婚，就是決定要從「我」，變成「我們」，如果他直接野蠻的告知你，這種不友善的舉動，當然沒什麼好配合的。

對於台女的婚姻煩惱，網紅律師呂秋遠提出了2個準則幫助她做出決定。（GettyImages）

以這2個測試標準來看，你根本不需要跟他一起南下。畢竟結婚開始，你們就住在台北，而似乎他也只是告知你決定，而非跟你商量該怎麼做。對於他而言，他的生命中已經沒有你，為什麼你還得要思考是不是該配合他？至於，如果拒絕跟他一起南下，會不會導致婚姻失和，甚至離婚。別忘了，你是受害者，哪有受害者要替加害者考慮的道理？當然，除非離婚對你而言，傷害很大，可是如果你沒有自己的獨立性，常常請他支援收銀，甚至要他累積open point，還要給你會員手機號碼，那麼你當然也只能跟他走。那就回到第1個命題，你愛他比他愛你多，因此，為了不要被他拋棄，甚至為了這段對你而言很重要的婚姻，你跟他走，也是剛好而已，這不就是他之所以這麼肆無忌憚的原因嗎？

我想，答案已經出來，你確實應該要勇敢的表達，你不喜歡分隔兩地，也不願意跟他走，如果他這麼不尊重你，那麼就該考慮兩個人是不是該各自尋找未來。特別是，請你記得這句適用在所有人際關係的話：

「當你不好意思拒絕別人的時候，想想他們為什麼好意思為難你？」

他都敢為難你了，你怎麼會不好意思為難他呢？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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